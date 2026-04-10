Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş'ye operasyon: 22 kişi adliyede

İstanbul’da Üsküdar Belediye binası içerisinde bulunan ve Belediye iştiraki olan Kent A.Ş.'ye yönelik "yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 21 kişi, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü N.A'nın aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmaları, 10 zanlı da adli kontrol tedbiri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi, bir şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.

Bu arada soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Böylece soruşturmadaki şüpheli sayısı 22'ye yükseldi.

İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki belirtilen usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçu iddiasına istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Filiz Deveci – Belediye Başkan Yardımcısı

Nazım Akkoyunlu – Kent A.Ş. Genel Müdürü

Barkın Ege Tekkökoğlu – Kent A.Ş. Mimarı

Özgür Ceylan – Kent A.Ş. Mimarı

Hakan Yavuz – Yapı Kontrol Saha Şefi

Ahmet İşman – İş takipçisi

Veysel Köse – İş takipçisi

Ceyhan Han – İş takipçisi

Burçin Çevik – İş takipçisi

Yasin Karabaş – İş takipçisi

Engin Araz – Müteahhit

Sinan Sarıoğlu – Müteahhit

Kadir Karadağ – Müteahhit

Ufuk Gündüz – Müteahhit

Eyüp Meriç – Müteahhit

Murat Armağan – Müteahhit

Hakan Mansız – Müteahhit

Erdem Alkan – Müteahhit

Yılmaz Kozan – Müteahhit

Mehmet Atilla Güneri – Müteahhit

Sinem Dedetaş açıklama yapmıştı

Kent A.Ş.’nin belediye içindeki konumuna ilişkin iddiaları Üsküdar Belediyesi Başkanı Sinem Dedetaş, bu konuda şu ifadeleri kullandı: