  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

İBB’ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si hakkında tutuklama talebi

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 3 Eylül’de gözaltına alınan, aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 7 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 06.09.2026 , 14:55 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 , 18:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Abdulkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Talha Özyurt, Mustafa Sökmen, Vedat Taşdelen ve Volkan Karagöz "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklanmaları, diğer 5 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
 

Belediye yöneticileri de gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları’ndan sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB eski Mali İşler Dairesi Başkanı Rezzan Neslihan Vural ve Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına’nın da aralarında bulunduğu belediye yöneticileri 3 Eylül’de gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilenlerin isimleri şöyle:

Abdulkerim Hazırbaba, Mustafa Delipoyraz, Volkan Karagöz, Talha Özyurt, Rezzan Neslihan Vural, Gökhan Fırtına, Saliha Ülkü Aydoğan, Ali Toy, Mehmet Yücetürk, Mustafa Sökmen, Vedat Taşdelen ve Ekrem Baki.

 

Soruşturma bazı ihaleleri kapsıyor

Başsavcılık, operasyonun İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporu ile bilirkişi raporlarına dayandırıldığını açıklamıştı.

Soruşturmanın, İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve “İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi”nin de aralarında bulunduğu bazı ihalelerde “ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu” iddialarıyla yürütüldüğü belirtilmişti.

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan Mahmut Berk Şahin’in yurt dışında bulunduğu, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Onur Gülin’in ise başka bir dosya nedeniyle cezaevinde olduğu bildirilmişti.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İLGİLİ HABER

İBB davasında savcılık tahliye kararlarına itiraz etti

Haber Merkezi

İBB Davası’nda 75’inci gün: Mahkeme tahliye taleplerini değerlendirecek

Haber Merkezi

Tam yedi kez 'pişmanlık' ifadesi veren Ertan Yıldız, İmamoğlu’nu bu sözlerle hedef aldı: ‘Cumhurbaşkanlığı için birtakım yapılanmalar oldu’

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.