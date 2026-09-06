İBB’ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si hakkında tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Abdulkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Talha Özyurt, Mustafa Sökmen, Vedat Taşdelen ve Volkan Karagöz "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklanmaları, diğer 5 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Belediye yöneticileri de gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları’ndan sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB eski Mali İşler Dairesi Başkanı Rezzan Neslihan Vural ve Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına’nın da aralarında bulunduğu belediye yöneticileri 3 Eylül’de gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilenlerin isimleri şöyle:

Abdulkerim Hazırbaba, Mustafa Delipoyraz, Volkan Karagöz, Talha Özyurt, Rezzan Neslihan Vural, Gökhan Fırtına, Saliha Ülkü Aydoğan, Ali Toy, Mehmet Yücetürk, Mustafa Sökmen, Vedat Taşdelen ve Ekrem Baki.

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Soruşturma bazı ihaleleri kapsıyor

Başsavcılık, operasyonun İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporu ile bilirkişi raporlarına dayandırıldığını açıklamıştı.

Soruşturmanın, İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve “İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi”nin de aralarında bulunduğu bazı ihalelerde “ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu” iddialarıyla yürütüldüğü belirtilmişti.

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan Mahmut Berk Şahin’in yurt dışında bulunduğu, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Onur Gülin’in ise başka bir dosya nedeniyle cezaevinde olduğu bildirilmişti.

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