İBB davasında savcılık tahliye kararlarına itiraz etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada verilen iki tahliye kararına savcılık itiraz etti.

Davanın dün görülen 75’inci duruşmasında tahliye edilen Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile reklamcı Serkan Öztürk hakkında savcılık yeniden tutuklama talebinde bulundu.

Savcılık, iki isim hakkındaki tahliye kararlarının kaldırılması istemiyle İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Savcılık tüm tutukluların tutukluluğunun devamını istemişti

Davanın 3 Eylül’de görülen duruşmasında savcılık, yargılanan tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti.

Mahkeme heyeti ise ara kararında Akyüz ile Öztürk’ün tahliyesine karar verirken diğer 51 kişinin tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

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Savcılığın bugünkü itirazıyla, 75’inci duruşmada verilen iki tahliye kararının da kaldırılması ve Akyüz ile Öztürk’ün yeniden tutuklanması talep edilmiş oldu.

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 kişinin yargılandığı davada, tahliye kararlarından önce 53 kişi tutuklu bulunuyordu.

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