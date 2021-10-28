İBB'nin taksi kararı öncesi taksiciler konvoy yaptı, kontak kapattı

İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası önerisi bugün 10. kez Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde görüşülecek. Teklif daha önce 9 kez reddedilirken, taksiciler İmamoğlu'na karşı eyleme başladı.

soL - İstanbul

İBB'nin taksi sorununun çözümü için 5 bin yeni taksi plakası önerisi tam 9 kez Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında reddedilmişti. Teklif bugün 10. kez görüşülecek.

Karar öncesi yaptığı açıklamada "Bir avuç azınlığın değil 16 milyon vatandaşın talebinde ısrar ediyoruz" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve bir grup taksici tarafından protesto edildi.

Öte yandan taksiciler karar öncesi İstanbul'un çeşitli noktalarında konvoylar oluşturdu, kontak kapattı.

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