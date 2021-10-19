İBB yeni taksi planını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Taksi plakası ağalığı bitecek” sözleri sonrası yeni taksi planı açıklandı. Buna göre taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sistem yürürlüğe giriyor.

Taksi plakası satışında ‘Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı’ şartı aranacak. Ayrıca İBB, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyon ile mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacak.

Taksi plakalarının satışındaki denetim artacak

Cumhuriyet'in haberine göre, 86/10553 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması maksadıyla taksi, dolmuş minibüs ve umum servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esasları doğrultusunda satış işlemlerinde ‘meslek’ şartı aranacak. Mevcut taksi plaka sahipleri, plaka satışını yaparken, alıcının da ‘Şoförlük Mesleğini Geçim Kaynağı Olarak Seçmiş’ olmasına bakılacak.

Buna göre alıcının tek geçim kaynağının ‘şoförlük’ olduğunu ispatlaması gerekiyor. Ticari plaka tahsis belgesi başvurularında, beyanında ‘şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini belgelemesi gerekecek.

Ticari plakaların tek sahibi olacak

Ticari plaka alımında çoklu hisselere bölünmesi de kalkıyor. Denetimler kapsamında araç sahiplerine ulaşılması gereken durumlarda da sıkıntılar yaşanmasından dolayı kanuni zorunluluklar dışında (veraset, mahkeme kararları vs.) ticari bir plaka mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak.

Mevcutta taksi, taksi dolmuş veya minibüs plaka sahiplerinin ‘Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğine’ dair Bakanlar Kurulu kararı veya 5216 sayılı Kanun kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf odalarının katılımıyla çalışma komisyonu kurulacak. Bu komisyon taksi plaka sahiplerinin mevcut şartlara uygun olup olmadığını denetleyecek. Şartları taşımayan ticari plakaların ruhsatlarını askıya alabilecek.

UKOME'de 5000 taksi talebi

Her ay gerçekleşen ve bu ay 28 Ekim’de yapılması planlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB’nin daha önce de sunduğu İstanbul’a 5000 taksi talebi yine gündeme gelecek. Daha önce dokuz defa UKOME’de reddedilen teklif onuncu kez oylamaya sunulacak.