İBB'den 'yolcu seçen taksiciler' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'daki bir AVM önünde yolcu seçtikleri bildirilen taksi şoförlerinin ticari araç kullanım belgelerinin iptal edildiğini bildirdi.

Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ayrıca, "Araçlar, Emniyet birimlerince trafikten men edildi" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İBB, İstinye Park AVM önünde boş olmalarına rağmen yolcu seçerek taksi bekleyen vatandaşları almayan taksi şoförlerinin ticari araç kullanım belgelerini iptal etti. Araçlar ise Emniyet birimlerince trafikten men edildi."