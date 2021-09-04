Taksiciler Odası Başkanı: Kısa mesafe en az 20 TL olmalı, km başına yüzde 30 zam yapılmalı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, şehirdeki taksi sorununun zam yapılması halinde çözüleceğini öne sürdü.
Hürriyet yazarı Orkun Ün'e konuşan Aksu'nun dikkat çeken ifadeleri şöyle:
- Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıp en ucuz taksi hizmetini veriyoruz. İstanbul halkı toplu taşımaya binmiyor ucuz olduğu için taksiye biniyor. Makul bir zam yapılırsa bu taksi bulmama sorunu da çözülmüş olur.
- Açılış en az 10 TL olmalı, kısa mesafe en az 20 TL olmalı, taksimetrelere kilometre başına yüzde 30 zam yapılmalı.