İBB'den Kuşdili Çayırı dilekçesine 2 ay sonra yanıt

İstanbul Kadıköy’deki Kuşdili Çayırı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kurbağalıdere için tasarladığı "Yaşam Vadisi" projesi kapsamındaki dönüşüm planı tartışılırken, buradaki eski şantiye alanının bir bölümüne daha otopark yapılmaya başlanması tepkilere neden olmuştu.

Kadıköylüler Kuşdili Çayırı'nda İBB tarafından yapımına başlanan otopark ve peyzaj projesine karşı bir araya gelerek itirazlarını dile getirmişti. Bölgede yaşayanlar tarafından İBB'ye verilen dilekçede şöyle denilmişti:

"Söz konusu alanda bulunan İSPARK otopark ve diğer tarafta yapılan otopark zeminin kamu yararı gözetilerek acil bir biçimde kaldırılması, toprak yüzeyin açığa çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılması talebimizdir. İBB’nin, otoparkın çevreye verdiği zararları, içinde bulunduğumuz yaz aylarında söz konusu beton zeminin oluşturacağı 'ısı adası'nın etkilerini, Kadıköy halkını bezdirecek seviyeye gelmiş trafik sorununu ve her türlü halk sağlığı başlığını gözeterek bu kamu yararı misyonunu yerine getirmesini bekliyoruz."

Kadıköylülerin uzun süredir verdiği mücadele sonuç vermişti. Yaklaşık 2 ay önce Ulaşım Daire Başkanlığı'ndaki toplantı sonrası sözlü açıklama yapılmış, bölgeye Kadıköy halkının öngördüğü şekilde çayır formatında bir ağaçlandırma projesi yapılacağı duyurulmuştu.

İki ay sonra resmi yanıt geldi: 'Yeşil alan düzenlemesi yapılacak'

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nden bugün dilekçeye yanıt geldi. Yanıtta, "Yapılan incelemede bahse konu yerde bulunan İSPARK alanının kaldırılarak yeşil alan düzenlemesi yapılması hususunda UTK kararı alınmış olup imalatı için ilgili birimlere iletilmiştir" denildi.

Kadıköylüler bölgede konuyla ilgili atılacak adımları da takip edeceğini duyurdu.