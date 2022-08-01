TKP'den Kadıköy halkına çağrı: Yağmayı durduracak güç hepimizde

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kadıköy İlçe Örgütü ilçedeki dönüşüm ve sermaye yağmasını karşı bir açıklama yaptı. "Kadıköy piyasa tanrılarına nasıl direnir?" başlıklı açıklamada ilçedeki dönüşüm başlıklarının bütünlüğüne dikkat çekildi.

Kalamış, Söğütlüçeşme, Kuşdili, Haydarpaşa’daki ulaşım-otopark projelerinin yanısıra Caferağa ve Osmanağa ile Hasanpaşa gibi mahalleler için gündeme gelecek olan dönüşüm projelerinin değerlendirildiği metinde ilçedeki dönüşüm ‘Piyasa değdiği yeri kurutur’ ifadesiyle betimlendi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

İlçemizi kuşatan YAĞMA PROGRAMI bir çırpıda sayılamayacak kadar uzun bir liste oluşturuyor.

Kalamış’da yeni Marina ihalesi, Söğütlüçeşme’de inşaat, viyadük pazarlığı, Fikirtepe’den Hasanpaşa’ya uzanan dönüşüm fantezisi, Haydarpaşa Garı’nın yok edilmesi için kurulan pusu, Kuşdili Çayırı’nda kulakların üstüne yatılması, Caferağa ve Osmanağa’da yozlaşma…

Fazlası var, eksiği yok!

Kalamış yat limanı ihalesi yenileniyor. Marinanın kapasitesi genişletilmeliymiş. Kalamış marinaların ülkemizde suç yuvalarına dönüşmesinin istisnası değil. Nitekim bir mafya çatışmasının ve cinayetinin üstünden sadece bir kaç ay geçti… Kıyılar halka kapatılamaz yazıyor yasalarda. Yat limanı çok kârlı olduğundan bu kural işlemiyor. Sahilden sürülen halka, yat limanını iktidar yanlısı bir grubun mu, yoksa laik bir holdingin mi işleteceğini izleyip bu saflaşmada taraf olmak kalıyor!

Bir seçenek daha var: Kıyılar halkındır ve Kalamış’ta, Fenerbahçe’de haksız işgale son verilmelidir.

Söğütlüçeşme’de ÇED raporu gerekli değilmiş! Söğütlüçeşme, onlarca yıldır sermayenin göz koyduğu Haydarpaşa’nın yerini almak için hazırlanmıştı. Ama bu istasyonun bir gar olarak Haydarpaşa’nın yerini alamayacak olmasının ötesinde, kendi başına bir rant kaynağına dönüştürülmesine karar verdiler. Hazırlanan ve üstü örtülü tutulan raporlar ulaşım hizmetini iyileştirmeyi değil cazibe merkezi adı altında AVM istediklerini gösteriyor. Kadıköy daha kalabalık olsun… Caferağa ve Osmanağa’nın kültür düşmanı bir eğlence anlayışına teslim edilmesi yetmiyormuş gibi…

Buna boyun eğmeyeceğiz. İlçe merkezinin daha fazla kâr için kesilip biçilmesine izin vermeyeceğiz.

Çoktan dönüşen semt Fikirtepe… Gökdelen siteler ve AVM’lerle inşaat tekellerini ihya edecek olan bir zincirin Söğütlüçeşme’den Hasanpaşa’yı içine alıp Fikirtepe’ye uzanmasının istendiğini görmemek mümkün mü? Peki, bugün burada yaşayan ve çalışanlar, semt sakinleri ve esnaf ne olacak? Fikirtepeliler nasıl bir yerlere göç ettiyse onlar da mı başlarının çaresine bakacak…

Örgütlenmemiz gerekiyor. Ama zor bela verdiklerini kepçeyle geri alan müteahhitlerle pazarlık etmek için değil. İnsana dair ne varsa tasfiye edilmesine karşı çıkmak için.

Haydarpaşa’dan görülmemiş paralar kazanmayı ta 1990’larda tasarlamaya başlamışlardı. Uzun mücadelelerin sonucunda sermaye ve iktidar istediği sonuca ulaşamadı, ama Haydarpaşa’nın gar olarak işlevine son verildi. Şimdi orada arkeolojik kazı var. Biz nasıl olağanüstü bir tarihin mirasçısı olduğumuzu heyecanla hissediyoruz resimlere bakınca. Sermaye aynı yerde kurduğu pusunun hazırlıklarını görüyor. Haydarpaşa-Söğütlüçeşme bir bütündür. Kadıköy’ün ulaşımı, arkeolojisi, tarih ve kültür mirası bir bütündür.

Pusuyu bozmalıyız. Bunun için bir araya gelmeliyiz.

Kuşdili Çayırı’ndaki bir pusuyu yakın zamanda bozduk. İlçe merkezindeki otopark sorunu otopark yokluğundan kaynaklanmıyor. Bölgeye otomobillerin yığılmasını teşvik eden politikalar süreklilik kazanmışsa, her yeni otopark kısa sürede dolacak ve yenilerinin yapılması gerekecektir. Kesilsin ağaçlar, dökülsün betonlar! Bu temeldeki taleplerimizi İBB ve Kadıköy belediyesine kabul ettirmemizin üstündense iki ay geçti.

Nedenini biliyoruz. Kuşdili Çayırı’nın yeşil alan olarak halka kazandırılması Söğütlüçeşme’den Haydarpaşa’ya, Hasanpaşa’dan Fikirtepe’ye uzanan bir yağma dönüşümüyle çelişiyor. Örgütlenmeliyiz ki, yetkililer kulaklarının üstüne yatamasın.

Kadıköy’e para girsin diye her yol mubah mı? Osmanağa’nın ve Caferağa’nın turistik merkez haline getirilmesi, buralar yerleşim bölgesiyken mantıklı olabilir mi? Konutların arasında, değil gece yarısına, sabaha kadar çalışma ruhsatı dağıtılan işletmelerin yayılması, sürecin düpedüz planlandığını kanıtlıyor. Kadıköy’de sayısız sokakta evinde dinlenme olanağı yoktur, yaya kaldırımı yoktur, gürültü denetimi yoktur, trafik kuralı yoktur, güvenlik yoktur… Sorulduğunda özgürlükçülükten dem vurulmaktadır! Kadıköy’de para uğruna bu yoz dönüşüme devam edilmesi, sakinleri kovmak anlamına geliyor. Hem de hayat pahalılığı zirve yapmışken! Yerleşik, orta halli, emekçi nüfusun tasfiyesi Kadıköy’ün merkezini bir çöküntü alanı haline getirecektir. İlçemiz özgür, modern yaşamın değil uyuşturucu ve mafyanın simgesine dönüşmektedir.

Bu sakil planı açığa vurmak ve engel olmak durumundayız.

Kadıköy’de oturan, okuyan ve çalışanlar buralıdır. Kentin rantı çılgınca yükselirken, bin bir yağma projesiyle bölge dönüştürülürken Kadıköylünün payına ne düşeceği açıktır. Oturanlar göç edecek, okuyanlar uyuşturucu tarafından kuşatılacak, çalışanlarsa hizmet sektörünün güvencesiz, örgütsüz, acımasız sömürüsünde cehennemi tadacaklardır.

Biz bunun bir kader olmadığını söylüyoruz.

Kadıköy derin bir tarihsel kültürel birikim demektir, yani ilerici insanların evidir. Kadıköy köklü eğitim kurumlarının, yani öğrencilerin evidir. Kadıköy sinemanın, tiyatronun, müziğin merkezlerinden biri, yani sanatçıların evidir. Kadıköylülerin önceliği bu semti var eden belediye işçilerinin, hizmet işçilerinin, demiryolu işçilerinin ve diğerlerinin insanca yaşamasıdır…

Yağmayı durduracak irade ve güç hepimizdedir.

Örgütlenmeye ve yağmaya karşı birlikte ayağa kalkmaya çağırıyoruz.

TKP Kadıköy İlçe Örgütü