İBB davasında gece yarısı duruşmalarına Baro’dan itiraz: ‘Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor’

İstanbul Barosu, Silivri’de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında duruşmaların gece yarısını aşacak şekilde sürdürülmesine karşı mahkemeye yazılı başvuruda bulundu.

Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin 9 Eylül’de Silivri’de duruşmaları izlemesinin ardından hazırlanan başvuruda, oturumların saat 24.00’ten sonra da devam ettiği belirtilerek uygulamanın sanıkların yargılamaya etkili biçimde katılmasını ve avukatların etkili hukuki yardım sunmasını engellediği kaydedildi.

107’si tutuklu toplam 414 sanıkla 9 Mart’ta başlayan İBB davasında yaklaşık altı ay geride kaldı. Perşembe günü 79. duruşma gününü tamamlayan davada, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 51 kişi tutuklu bulunuyor. Özellikle ikinci duruşma döneminin başladığı 17 Ağustos’tan itibaren oturumların gece saatlerine kadar uzaması eleştirilere neden olmuştu.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

‘Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ağırlaşıyor’

İstanbul Barosu başvurusunda, sanıkların yeterli uyku ve dinlenme olanağından yoksun bırakıldığına dikkat çekti.

Ardışık duruşma günlerinde aynı uygulamanın tekrarlanmasının fiziksel ve zihinsel yorgunluğu artırdığı belirtilirken, meselenin yalnızca duruşma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin teknik bir sorun olmadığı vurgulandı.

Baro, uygulamanın kişinin maddi ve manevi bütünlüğünün korunması, sanığın yargılamaya etkili katılması, beyanlarının özgür iradeye dayanması ve etkili savunma hakkıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Başvuruda, mevcut uygulamanın Anayasa’nın temel hakların sınırlandırılması, kişinin dokunulmazlığı ve adil yargılanma hakkına ilişkin hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağı ve adil yargılanma hakkına ilişkin maddeleri bakımından sorun oluşturduğu ifade edildi.

‘Yargılama fiziksel dayanıklılık sınavına dönüştürülemez’

Baro, makul sürede yargılanma hakkının “yargılamanın her ne pahasına olursa olsun en kısa sürede tamamlanması” anlamına gelmediğine de dikkat çekti.

Yargılamanın hızlandırılması ile sanıkların temel haklarının korunması arasında denge kurulması gerektiği belirtilen başvuruda, savunma hakkının sanıkların ve avukatların duruşma salonunda yalnızca fiziksel olarak bulunmalarına indirgenemeyeceği kaydedildi.

Baro, mahkemeden duruşmaların günlük çalışma sürelerinin makul sınırlar içinde tutulmasını; sanık sorgusu, savunmaların alınması ve delillerin tartışılması gibi işlemlerin sanık ve avukatların ağır yorgunluk yaşadığı gece saatlerinde yapılmamasını istedi.

Sevk ve cezaevine dönüş sürelerine de dikkat çekildi

Başvuruda tutuklu sanıkların yalnızca duruşma salonunda geçirdiği sürenin dikkate alınmasının yeterli olmadığı vurgulandı.

Cezaevinden çıkarılma, Silivri’deki duruşma salonlarına sevk, bekleme süreleri ve yeniden cezaevine dönüş saatlerinin de hesaba katılması gerektiği ifade edildi.

Sanıkların yeterli uyku ve dinlenme süresine sahip olması, duruşmalar sırasında yeterli yemek ve ihtiyaç aralarının verilmesi ve avukatlarıyla görüşerek savunmalarını hazırlama imkanlarının korunması talep edildi.

Sağlık sorunu bulunan, ileri yaştaki veya uzun duruşma sürelerinden daha fazla etkilenebilecek sanıklar açısından da özel önlem alınması istendi.

İstanbul Barosu, gözlem ve itirazların ardından mahkemenin duruşmaları daha erken saatlerde sonlandırmaya başlamasının “yeterli olmamakla birlikte” olumlu olduğunu belirterek bu uygulamanın devam etmesi çağrısında bulundu.

Baro, savunma hakkının önündeki engellere karşı girişimlerini sürdüreceğini ve yargılama sürecinin takipçisi olacağını açıkladı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.