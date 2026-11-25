TBMM Milli Savunma Komisyonu, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında, çalışma ve değerlendirme gündemiyle toplandı.

Toplantının açılışında, son bir ayda yaşanan iki helikopter kazasına değinen Komisyon Başkanı Hulusi Akar, "Maalesef, son bir ayda 2 kere helikopter kazası oldu, orada maalesef çok değerli silah arkadaşlarımız hayatlarını kaybetti, şehit oldular. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz ve bu kazanın son olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz" dedi.

Akar "Bu işin doğasında bu var maalesef. Allah anasına, babasına, ailesine sabır versin, milletimizin başı sağ olsun, Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun, göreve devam" ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de dün eğitim uçuşu sırasında düşen TSK'ye ait AS-532 tipi helikopterde 5 asker yaşamını yitirmişti. 12 Kasım'da da Malatya'da görev uçuşu yapan bir askeri helikopter düşmüş, 4 asker yaşamını yitirmişti.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.