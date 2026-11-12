Malatya'da askeri helikopter düştü: Dört asker yaşamını yitirdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde askeri helikopter kaza kırıma uğradı.

Saat 18.40 sıralarında görev uçuşu yaptığı öğrenilen 2. Kara Havacılık Alayı'na ait S-70 tipi askeri helikopter, Samanköy Konteyner Kent yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Kazanın ardından bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı. Helikopterin kaza kırıma uğradığı Samanköy bölgesine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada ise helikopterde bulunan dört askerin yaşamını yitirdiği bildirildi:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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