Bosna Hersek'te Avrupa Birliği Barış Gücü helikopteri düştü: 3 ölü, 12 yaralı

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da, Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR) ait askeri helikopter düştü.

Brcko Sağlık Merkezi Direktörü Jasmin Mehanovic, yerel basına yaptığı açıklamada, kazada üç kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi. Mehanovic, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğunu da aktardı.

EUFOR'dan yapılan açıklamada ise Brcko bölgesinde rutin bir operasyon sırasında hava araçlarından birinin düştüğü belirtildi.

Kaza yerine Brcko polisi, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik altına alınırken, yerel basında yayımlanan görüntülerde helikopterin tamamen parçalandığı görüldü.

Helikopterde kaç kişinin bulunduğu ile hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve uyrukları henüz resmi olarak açıklanmadı.

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