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MSB duyurdu: Hakkari'de sınırda ateş açıldı, bir asker hayatını kaybetti

Hakkari Yüksekova'da hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün hayatını kaybettiği bildirildi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 31.10.2026 , 10:13

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkari Yüksekova'da hudut geçiş olayına müdahale sırasında ateş açıldığını, açılan ateşte yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda Bakan Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verildi. 

Mesajda olayın 7'nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova/Hakkari bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi. 

Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı. 

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