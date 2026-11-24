Eskişehir'de askeri helikopter düştü: 5 asker hayatını kaybetti
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 24.11.2026 , 20:38 Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 , 21:46
Milli Savunma Bakanlığı, eğitim amacıyla Eskişehir’den havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını bildirdi.
Açıklamada, helikopterin enkazına ulaşıldığı belirtilerek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Bölgeye ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince düşen helikopterde soğutma çalışması başlatıldı.
Öte yandan, kaza mahalli üzerinde bir helikopterin devriye uçuşu gerçekleştirdiği görüldü.
İlerleyen saatlerde Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
12 Kasım'da da Malatya'da görev uçuşu yapan bir askeri helikopter düşmüş, 4 asker yaşamını yitirmişti.
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