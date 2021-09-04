HPV Aşı Dayanışması Gökbük Köyü’nde

Tokat'taki Emek Eczanesi’nin kısa bir süre önce başlattığı, Türkiye’nin birçok il ve ilçesine taşınarak çok sayıda genç kadının ücretsiz olarak aşılanmasına olanak sağlayan "HPV Aşı Bursu Dayanışması" giderek yaygınlaşıyor.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin aşının ücretsiz olarak ulusal aşı programına dahil edilmesi yönünde sürdürdüğü mücadele ile yeni bir boyut kazanan dayanışma kampanyası, şimdi de Antalya'nın Finike İlçesi'ne bağlı Gökbük Köyü'ne uzanıyor.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Gökbük Köy Evi’nin ortaklaşa düzenleyeceği "HPV Aşı Günü" Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri’nin de katılımıyla 5 Eylül Pazar günü saat 15.00’te Gökbük Köy Evi’nde gerçekleştirilecek.