Hollanda'da yüksek kiraları protesto eden halka polis saldırdı

Dün Rotterdam'da barınma krizini protesto etmek için toplanan binlerce kişi "Evler kâr için değil, insanlar için" sloganıyla yürüdü.

Afrikaanderpark'ta Rotterdam-Zuid boyunca yaklaşık 7 bin kişi Markthal'daki Erasmus Köprüsü'ne yürüdü. Erasmus Köprüsü'ne ulaşan eylemcilere polis coplarla saldırmaya başlarken 50 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Erasmus Köprüsü'nde polis saldırısı başladı.

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Rotterdam'daki eylem, geçen ay Amsterdam'da 15 bin kişinin katıldığı yürüyüşün ardından ülkedeki ikinci büyük barınma krizi protestosu oldu.

Ulusal kiracı örgütü Woonbond ve sendika FNV dahil 16 kurumun örgütlediği kiracı eyleminde sosyal konutlar için uzun bekleme listeleri, özel kiralama sektöründeki yüksek fiyatları ve ev sahibi lehine işleyen piyasa ve artan evsizliğe karşı çözüm talep ediliyor.