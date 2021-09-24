Barınamayan emekçiler Brezilya'da borsa binasını bastı

Brezilya'nın faşist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetiminde enflasyonun vurduğu Brezilya'da artan ekonomik eşitsizliği protesto etmek için Evsiz İşçiler Hareketi Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası'nı bastı.

Ülkenin en büyük borsasında hisse senedi fiyatlarını gösteren elektronik panellerin altında duran protestocular kırmızı pankartlar ve üzerinde "açlık" yazılı Brezilya bayrağını dalgalandırdı.

Eylemi organize eden Evsiz İşçiler Hareketi "Spekülasyonun ve toplumsal eşitsizliğin en büyük sembolü olan Sao Paulo borsasını işgal ediyoruz Şirketler kâr ederken, insanlar aç ve iş giderek daha güvencesiz hale geliyor." dedi.

Ocupamos a Bolsa! Entenda o que essa ação significa e o que tem a ver com o momento do país!#TaTudoCaro #ACulpaÉDoBolsonaro pic.twitter.com/qyCGzWLvRF — MTST (@mtst) September 24, 2021

Grup yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Burada, Brezilya'nın tüm serveti işlem görüyor. Burada finansal sistemin milyarderleri oluşuyor. Yoksulluğumuz pahasına zengin olanlar. Burada iki Brezilya olduğunu görüyoruz; Kirayla geçinen finans piyasası parazitlerinin bir Brezilya'sı ve işçilerin günde 5,00 real acil yardımla hayatta kaldıkları Brezilya. Biri Agronegocio'nun rekor mahsulüne sahip olan ve dünyanın en çok gıda üreten ülkesi, diğeri, 19 milyon insanı açlık sınırı altında ve 9 milyonu aşırı yoksulluk içinde olan ülke. Petrolümüzü yabancı şirketlere satan ve dağıtan bir Brezilya ve benzinin 6,00 realden satan bir Brezilya, binlerce insanı yakacak odun üzerinde yemeğini pişiriyor.

İnşaat şirketlerinin emlak piyasasını ve Master Plan'ı devraldığı bir Brezilya ve konutsuz ve barınma hakkı olmayan 6 milyondan fazla aileye sahip bir Brezilya.

Sağlığın meta haline geldiği Brezilya'da, en büyük yolsuzluk skandalında aşı rüşvet yoluyla alınıp satıldı. Diğer Brezilya ise bir ölüm hükümetinin ihmali nedeniyle 580 binden fazla can verdi.

Borsanın hisse senetleriyle dolu olduğu bir Brezilya ve nüfusun çoğunluğu için borsanın boş olduğu bir Brezilya.

Yüzde 1'in servete hakim olduğu ve diğer yüzde 99'un sofradan düşen kırıntılarla geçindiği bir Brezilya.

Fakirlerin en büyük gösterisinin yemek yediği bir Brezilya!

Her şey pahalıysa bu Bolsonaro'nun suçudur!

Karıncayla baş edemeyen, karınca yuvasını karıştırmaz."

Protestocuların tuttuğu pankartlardan birinde "Her şey Bolsonaro'nun suçu" yazıyordu.

Eylemden görüntüler

Kısa bir mitingin ardından grup binayı terk ederek protestosuna dışarıda devam etti.

Faşist lider Bolsonaro Perşembe gecesi Twitter'da yayınlanan canlı bir videoda protestoya atıfla "Sol ne yaptı ki 2020'de insanlar kirasını (parasını) kaybetmesin?. Evde kalma politikalarını desteklediğinizde tam tersini yaptınız ve sonra ekonomide ne olduğunu görüyoruz." dedi. Koronavirüs inkârcısı Bolsonaro alınan tüm koronavirüs politikalarına karşıydı.

Bolsonaro, "Faturanın vadesi geldi" diyerek, fiyat artışlarının "sadece Brezilya'da değil, tüm dünyada gıda fiyatlarındaki enflasyondan" kaynaklandığını öne sürdü.

Ülkede işsizlik 14 milyonu aşarken resmi enflasyon yüzde 10 olarak kayıtlara geçmişti.