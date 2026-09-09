Hollanda'da sosyal güvenlik kesintilerine karşı ulaşım grevi: Ülke durdu

Hollanda'da toplu taşıma emekçileri sosyal güvenlik sisteminde yapılması planlanan milyarlarca avroluk kesintilere karşı bugün ülke çapında 24 saatlik greve çıktı.

Grev nedeniyle ülke genelinde trenler, otobüsler, tramvaylar, metrolar ve feribotların büyük bölümü çalışmıyor. Sabah saatlerinde Amsterdam, Rotterdam, Utrecht ve Lahey gibi büyük kentlerde tren istasyonları büyük ölçüde boş kaldı. Amsterdam Centraal-Schiphol-Hoofddorp arasındaki havalimanı bağlantısı grevin başlıca istisnasını oluşturuyor.

Uluslararası demiryolu ulaşımı da grevden etkilendi. Hollanda demiryollarının uluslararası işletmesi NS International, bugün Hollanda'ya giren ve ülkeden çıkan uluslararası trenlerin çalışmadığını duyurdu. Eurostar, ICE ve Eurocity seferleri de Hollanda içindeki bölümlerde iptal edildi.

Grev, ücret ya da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden değil, hükümetin sosyal güvenlik sistemini hedef alan kesinti programından kaynaklanıyor.

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İşsiz kalan ve çalışamaz hale gelen emekçilerin hakları hedefte

Hollanda hükümetinin dört yıllık dönemde sosyal güvenlik harcamalarından yaklaşık 6,5 milyar avro tasarruf etmesini öngören planı, ülkenin üç büyük sendikal konfederasyonu FNV, CNV ve VCP'nin aylardır sürdürdüğü eylemlerin hedefinde.

Planlar arasında işsizlik ödeneğinin azami süresinin kısaltılması ve uzun süre hastalanan ya da iş göremez hale gelen çalışanların yararlandığı WIA yardımlarına müdahale edilmesi bulunuyor. Emeklilik sistemi de hükümetin kesinti planlarının başlıklarından biriydi.

FNV, özellikle ulaşım sektöründe ağır çalışma koşulları nedeniyle iş göremezlik yardımlarına ihtiyaç duyma riskinin diğer sektörlerden daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Sendikaya göre yıllarca sosyal güvenlik sistemine prim ödeyen çalışanların hastalık, işsizlik ya da iş göremezlik durumunda bu haklardan yararlanabileceklerinden emin olması gerekiyor.

FNV'nin temmuz ayında grevi ilan ederken yaptığı açıklama da eylemin mantığını özetliyordu: Sendika, 24 saatlik bir ulaşım grevinin yaratacağı aksamanın farkında olduklarını, ancak sosyal güvenlik sisteminin parçalanmasının sonuçlarının çok daha büyük ve çok daha uzun süreli olacağını vurgulamıştı.

Hükümet geri adım attı, sendikalar: Yetmez

Aylar süren sendikal eylemler hükümeti bazı başlıklarda geri adım atmaya zorladı.

Sızdırılan 2027 bütçe belgelerine göre planlanan bazı kesintiler iptal edilirken bazıları ertelendi. Ancak FNV ekonomistlerinin hesaplamasına göre sosyal güvenlik alanındaki yapısal milyarlarca avroluk kesintinin yüzde 70'inden fazlası hâlâ yürürlükte tutuluyor. Sendika, hükümetin attığı adımları “iptal değil erteleme” olarak değerlendirerek eylemleri sürdürme kararı aldı.

FNV Başkanı Hans Spekman, hükümetin geri adımlarının mücadelenin sonuç verdiğini gösterdiğini ancak faturanın hâlâ işini kaybeden ya da hastalanan emekçilere çıkarıldığını söyledi.

Ulaşım grevi daha geniş bir eylem dalgasının parçası

Bugünkü ulaşım grevi tek başına gerçekleşmiyor.

FNV'nin sosyal güvenlik kesintilerine karşı başlattığı eylem dalgasında 4 Eylül'de liman işçileri, 7 Eylül'de Heineken fabrikalarındaki çalışanlar eyleme çıktı. Heineken'in Zoeterwoude ve 's-Hertogenbosch fabrikalarında yaklaşık 300 işçi greve katıldı.

Dün de belediyelerden merkezi devlet kurumlarına, üniversitelerden su idarelerine kadar farklı kamu kurumlarında çalışan binlerce kişi Lahey'de bir araya geldi. FNV ve CNV, eylem öncesinde yaklaşık 3 bin kişinin katılım için kayıt yaptırdığını açıkladı.

Göstericiler Maliye Bakanlığı'na yürüyerek hükümetin bütçesine karşı hazırladıkları alternatif önerileri teslim etti. Lahey'deki sokak temizliği çalışanları da eyleme katılırken ABN Amro'da yaklaşık 150 çalışan greve çıktı.

Bugünkü grev ise bu eylem dalgasının şimdiye kadarki en geniş halkası oldu. NS, ProRail, kent içi ulaşım şirketleri, bölgesel ulaşım işletmeleri ve yük taşımacılığı şirketi DB Cargo'daki çalışanlar greve çağrıldı. FNV'nin demiryolu sektöründeki grev çağrısı bugün saat 02.00'den yarın 02.00'ye kadar sürüyor.

Hollanda'da toplu taşımanın bütünüyle durduğu son 24 saatlik ulusal grev, emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı Mayıs 2019'da yapılmıştı.

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