Avrupa'nın limanlarında hayat durdu: Almanya'da ücret, Hollanda'da sosyal güvenlik için grev

Kuzey Avrupa'nın en önemli limanlarında 4 Eylül günü işçiler iş bıraktı. Almanya'da ver.di'nin çağrısıyla altı limanda yapılan 48 saatlik grev gemi ve yük elleçleme faaliyetlerini önemli ölçüde aksatırken, Hollanda'da Rotterdam, Amsterdam ve Zeeland'daki liman işçileri sosyal güvenlik kesintilerine karşı greve çıktı.

İki ülkedeki grevler birbirinden bağımsız taleplerle örgütlendi. Almanya'da ücret zammı için süren toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlığın merkezindeyken, Hollanda'daki işçiler hükümetin işsizlik ve iş göremezlik ödeneklerinde planladığı kesintilerin geri çekilmesini talep etti.

Almanya'da altı limanda 48 saat iş bırakıldı

Almanya'da Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası ver.di'nin çağrısıyla Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Emden ve Brake limanlarında çalışan işçiler 48 saat boyunca iş bıraktı.

Grev, çarşambayı perşembeye bağlayan gece başladı. Hamburg'da HHLA'ya ait Altenwerder, Burchardkai ve Tollerort konteyner terminallerinin yanı sıra Eurogate terminalindeki işçiler de eyleme katıldı. NDR'nin grevin ikinci gününde aktardığı görüntülerde çok sayıda konteyner vincinin çalışmadığı görüldü. Liman işletmecisi HHLA ise operasyonlardaki aksamanın boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Grevin arkasında yaklaşık 11 bin liman işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri bulunuyor.

İşverenleri temsil eden Alman Deniz Limanı İşletmeleri Merkez Birliği (ZDS), ücretlere geriye dönük olarak yüzde 5,1 zam yapılmasını ve sözleşmenin 18 ay yürürlükte kalmasını önerdi. Ver.di'nin işçiler arasında yaptığı oylamada teklif büyük çoğunlukla reddedildi.

Sendika ise saat ücretlerine yüzde 8,2, en az 2,50 avro artış yapılmasını ve sözleşmenin 12 ayla sınırlandırılmasını talep ediyor.

İşverenler taleplerin şirketlerin ekonomik sınırlarını aştığını savunurken, ver.di Hamburg yöneticilerinden André Kretschmer, işçilerin mevcut tekliften duyduğu memnuniyetsizliği vurguladı.

Liman işçileri daha önce de 18 Ağustos'ta 24 saatlik greve çıkmış, Hamburg dahil altı limanda yük elleçleme önemli ölçüde durmuştu. Hamburg'daki eyleme 2 binden fazla işçi katılmıştı.

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Hamburg limanındaki önceki bir ver.di eylemi. Liman işçileri bu kez yüzde 8,2 ücret artışı ve 12 aylık toplu sözleşme talebiyle iki gün boyunca iş bıraktı.

Hollanda'da hedef hükümetin 6,5 milyar avroluk kesintisi

Aynı gün Hollanda'nın Rotterdam, Amsterdam ve Zeeland limanlarında da işçiler işi bıraktı.

FNV ve CNV sendikalarının çağrısıyla düzenlenen grev yerel saatle 11.15 ile 19.00 arasında sürdü. Yaklaşık sekiz saat boyunca limanlarda gemilerin yüklenmesi, boşaltılması, yüklerin sabitlenmesi ve kontrol edilmesi ile gemilerin çekilmesine ilişkin işler durduruldu.

Hollanda'daki grevin merkezinde ise bir ücret pazarlığı değil, hükümetin sosyal güvenlik sisteminde planladığı 6,5 milyar avroluk kesinti var.

FNV ve CNV, kesintilerin özellikle işsizlik ödeneği WW ile iş göremezlik ödeneği WIA'yı hedef aldığına dikkat çekiyor. Sendikalar, sosyal güvenlik sisteminin çalışanların ve işverenlerin ödediği primlerle oluşturulduğunu vurgulayarak hükümetin bu kaynakları başka bütçe tercihlerine aktarmasına karşı çıkıyor.

Hükümet programında işsizlik ödeneğinin azami süresinin bir yıla indirilmesi öngörülüyor. Ayrıca ödeneğe hak kazanma koşullarının sıkılaştırılması ve iş göremezlik sisteminin yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Hükümet, tamamen ve kalıcı olarak iş göremez kabul edilenlere yönelik IVA ödeneğinin yeni başvurulara kapatılmasını da gündemine aldı.

FNV'ye göre sosyal güvenlik kesintilerinin toplam büyüklüğü yaklaşık 6,5 milyar avroya ulaşıyor. Sendika, işsizlik ya da hastalık durumunda çalışanların başvuracağı sosyal güvenlik sisteminin hükümet için bir "kumbara" olmadığını vurguluyor.

Rotterdam’da FNV Havens üyesi liman işçileri, 31 Mart’taki toplantıda hükümetin sosyal güvenlik kesintilerine karşı greve gitme iradesini ortaya koymuştu. 4 Eylül’de Rotterdam, Amsterdam ve Zeeland limanlarında iş bırakıldı.

Hamburg'dan Rotterdam'a aynı gün işçiler sahadaydı

Almanya ve Hollanda'daki grevler ortak bir eylemin parçası değil. Ancak 4 Eylül'de iki farklı nedenle gerçekleşen iş bırakmalar, Avrupa'nın en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden bazılarını aynı anda etkiledi.

Avrupa'nın en büyük limanı Rotterdam'da sosyal güvenlik kesintilerine karşı gemi işlemleri saatlerce dururken, Hamburg ve Almanya'nın diğer Kuzey Denizi limanlarında işçiler daha yüksek ücret talebiyle iki gün boyunca üretimden gelen güçlerini kullandı.

Hollanda'daki eylem aynı zamanda sendikaların sosyal güvenlik kesintilerine karşı eylül ayı boyunca planladığı daha geniş mücadele takviminin ilk adımlarından biri. CNV ve FNV, 9 Eylül'de toplu taşıma ve demiryollarında, 10 ve 11 Eylül'de ise metal sektöründe yeni eylemler planlıyor.

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