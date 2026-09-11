Hollanda’da 16 yaşındaki stajyerin ölümünde karar çıktı: ‘Patronların kâr hırsı hayatımıza mal oluyor’

Hollanda’nın Overijssel eyaletine bağlı Tubbergen kentinde staj yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki Bram Wesselink’in ölümüne ilişkin soruşturma iki yılı aşkın sürenin ardından sonuçlandı.

14 Mayıs 2024 tarihinde bir elektrik tesisatı şirketinde elektrik teknisyenliği stajı yapan Wesselink, Tubbergen’deki bir otelde yürütülen çalışmalar sırasında nemli bir alanda elektrik akımına kapılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hollanda Savcılığı 24 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, olayda sorumluluğu bulunan iki şirkete sırasıyla 60 bin ve 15 bin avro para cezası verildiğini, staj sorumlusunun ise 40 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Elektrik kesilmeden çalışma yaptırıldı

Hollanda İş Müfettişliği tarafından yürütülen soruşturmada, çalışma yapılan elektrik tesisatındaki akımın kesilmediği ve nemli çalışma alanında kapağı açık bir bağlantı kutusunda elektrik bulunan bir kablonun açıkta olduğu belirlendi.

Savcılığa göre hem şirketler hem de staj sorumlusu güvenlik kurallarının uygulanmasında ciddi biçimde yetersiz kaldı.

Çalışmaya başlanmadan önce elektrik tesisatında akım bulunup bulunmadığının kontrol edilmediği, şirketlerden birinin zorunlu Risk Envanteri ve Değerlendirmesi'ne sahip olmadığı, diğer şirketin değerlendirmesinde ise genç çalışanların karşı karşıya olduğu özel risklerin dikkate alınmadığı ortaya çıktı.

Savcılık, Bram’ın yalnızca 16 yaşında ve deneyimsiz bir stajyer olmasının şirketlere ve staj sorumlusuna ayrıca bir koruma ve gözetim yükümlülüğü getirdiğini de vurguladı.

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CJB: ‘Münferit bir olay değil’

Hollanda Komünist Gençlik Hareketi (CJB), Wesselink’in ölümünün ardından yayımladığı açıklamada yaşananların yalnızca işyerindeki bireysel ihmallerle açıklanamayacağını belirtti.

CJB, Hollanda’da insanların bir iş gününün ardından evlerine dönememesinin münferit olaylardan oluşmadığını, işçi sağlığı ve güvenliğinin üretim ve kâr baskısına tabi hale gelmesinin kapitalist çalışma ilişkilerinin sonucu olduğunu vurguladı.

Açıklamada şirketlerin kâr elde etmesinin, işi gerçekleştiren emekçilerin yaşamının ve sağlığının korunmasının önüne geçtiği koşullarda iş güvenliği kurallarının uygulamada geri plana itildiğine dikkat çekildi.

Stajyerler ‘ucuz işgücü’ olarak kullanılıyor

CJB açıklamasında Bram’ın bir stajyer olduğuna da özellikle dikkat çekildi.

Hollanda’da pek çok eğitim programında staj eğitimin zorunlu bir parçasını oluşturuyor. Öğrencilerin mesleği öğrenmesi ve güvenli bir ortamda deneyim kazanması gereken stajların, şirketler tarafından düşük maliyetli işgücü kaynağına dönüştürülebildiği belirtiliyor.

Hollanda Sendikalar Federasyonu FNV'nin gençlik örgütü Young&United'ın yaklaşık 1300 stajyerle yaptığı araştırmada, katılımcıların yarısından fazlası kendilerini şirketler tarafından “ucuz çalışan” olarak kullanılmış hissettiklerini belirtmişti. Araştırmada her 10 stajyerden dördü de kendilerine staj kapsamında olması gerekenden fazla sorumluluk verildiğini ifade etmişti.

Özellikle personel açığının yüksek olduğu sektörlerde stajyerlerin eğitim amacıyla değil, işgücü açığını kapatmak üzere kullanılmasının yaygınlaştığına dikkat çekiliyor.

CJB ise Bram Wesselink’in ölümünü tam da bu çalışma düzeni içerisinde değerlendirerek, güvenli bir öğrenme ortamı olması gereken stajların şirketlerin çıkarlarına tabi hale getirildiğini belirtti.

Genç komünistler açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

“Onların kârları bizim hayatlarımıza mal oluyor.”

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