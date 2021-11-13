'Helalleşelim' diyen Kılıçdaroğlu'na ilk olumlu yanıtı veren Cemile Bayraktar'ı nasıl biliyoruz?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün kısa süre içindeki ikinci helalleşme çağrısını yaptı, "Artık helalleşme zamanı. Geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de yarattığı yaralar vardır. Ben bu yaraların kapanması için helalleşme yolculuğuna çıkıyorum" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu bu videodan önce, geçtiğimiz günlerde bir kez daha benzer bir çağrı yapmış, bu çağrıya bir de olumlu yanıt gelmişti.

Uzun yıllar AKP destekçiliği yapan, yıllarca yandaş gazetelerde yazan ve Pelikancılar tarafından yazılarına son verdirildiğini söyleyen Cemile Bayraktar, "CHP birileriyle helalleşmek istiyorsa bu benim için önemli, ben 28 Şubat'ı yaşamış birisiyim, benle helalleşebilirler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini de ehemmiyetli, doğru ve isabetli buluyorum" demişti.

Peki, bu sözleri söyleyen Bayraktar'ı nereden hatırlıyoruz...

Gezi günlerinde şunları yazmıştı örneğin helalleşme çağrısına "olumlu" yanıt veren Bayraktar:

"Bir de Gezi eylemcilerini, çiçek çocukları, sevgi çocukları gibi ilan etmeye çalışanlar vardı, kelime başka söylüyor, eylem başka; Gezi çocukları mı, yetmiş iki buçuk insana söven, tehdit eden, sokakları yakıp yıkan, sevgiden, nezaketten, vicdani erdemden zerre nasip almamış, elinde taş, vicdanında taş olan eylemcilerden başka bir şey görmedim ben.

Mevzu Kabataş değil sen hala anlamadın mı?"

Türkiye'de binlerce ataması yapılmayan öğretmen varken, sırf desteklediği AKP iktidarı bu konuda adım atmıyor, yapılan eylemlerden rahatsız oluyor diye, 24 Haziran seçimleri öncesi şu tweeti atıyordu "helalleşelim" diyen Bayraktar:

"Seçime az kaldı ama 'atama bekleyen öğretmenler' hâlâ başımızın etini yemek için tweet atmaya başlamadı, endişeliyim"

Gündeme Haziran Direnişi'ni hedef alıp, ataması yapılmayan öğretmenlerle alay eden ifadeleriyle gelmeyi başarabilen Bayraktar, bu ülkenin en üretken sanatçılarından Kemal Sunal için ise, "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret" diyen isimdi aynı zamanda.

20 yaşındaki Özgecan Aslan katledildiğinde, ortaya çıkan büyük tepki sonrası attığı tweet de hâlâ hafızalarda Bayraktar'ın:

"Müslüman ülke, tecavüz... fırsatçılığına soyunmayın. Amerika'da her iki dakikada bir kadın tecavüze uğruyor. Şimdi çenenizi kapatın"

Bunlar Bayraktar'ın sicili düşünüldüğünde akla ilk gelenler sadece...

Bu tablo ve AKP kaçkınlarının sayısının son dönemde iyice artması, Kılıçdaroğlu'nun kimlerle helalleşmek istediği sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.