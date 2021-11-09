Cemile Bayraktar: CHP benimle helalleşebilir

Uzun süre AKP destekçiliği yapan isimlerden olan yazar Cemile Bayraktar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim bir helalleşme süreci başlatmamız lazım" sözlerine ilişkin konuştu.

"CHP birileriyle helalleşmek istiyorsa bu benim için önemli, ben 28 Şubat'ı yaşamış birisiyim, benle helalleşebilirler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini de ehemmiyetli, doğru ve isabetli buluyorum" diyen Bayraktar, AKP'yi "Ak Parti kendi seçmenini konsolide etmek ve oy oranının düşmesini engellemek için kutuplaşma siyaseti uyguluyor" diyerek eleştirdi.

Cemile Bayraktar, 2016 yılında Erdoğan’ın Mavi Marmara gemisi için "Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir yardım götürmek için günün Başbakanı'na mı sordunuz" dediği anlarda Twitter'dan, "Aslan parçası, İHH'ya vurma da sana vurmayalım, sen Gülen ve Altanlar ile liberalizmi sek içerken, İHH Gazze tünellerindeydi.." ifadelerini kullanmış, bu tweet sonrası Yeni Şafak'tan kovulmuştu.