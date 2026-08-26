Hediye ‘Rolex’ saatini paylaşmıştı: AKP Denizli Gençlik Kolları Başkanı tepkilerin ardından istifa etti

Kendisine hediye edilen milyonluk Rolex marka saati sosyal medya hesabından paylaşan AKP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik, istifa ettiğini duyurdu.

Çelik'in "Kıymetli Ağabeyim Mehmet Kalyoncu’ya Teşekkür Ederim" notuyla Rolex marka saat paylaşması tepkilere neden olmuş, ilk etapta söz konusu Kalyoncu'nun "Kalyon Holding’in YK Üyesi Mehmet Kalyoncu" olduğu düşünülmüştü. Çelik'in istifa duyurusunun yanı sıra "Kalyon Holding YK Üyesi" Kalyoncu da konuyla ilgili açıklama yaptı.

AKP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün sosyal medyada gündem olan paylaşımım ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. İsim benzerliği nedeniyle yanlış anlaşılmaya sebep olan kişi, İzmir'de iç mimar olarak projelerini yürüttüğüm müteahhit Mehmet Kalyoncu'dur. Tüm bu gerçeklere rağmen, eksik ifademden kaynaklanan bu durumun partime ve inandığım davaya zarar verdiğini üzülerek görüyorum. Bu sebeple, yürütmekte olduğum görevimden affımı talep ediyorum. İstemeden de olsa böyle bir yanlış anlaşılmaya mahal verdiğim ve kamuoyunu meşgul ettiğim için herkesten özür ve helallik dilerim. AK Parti aileme canla başla hizmet etmeye devam edeceğim."

‘Bahsedilen kişinin benimle aynı isim ve soyismi taşıyan İzmirli bir iş insanı’

Kalyon Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, saati hediye eden kişinin kendisi değil, isim benzerliği bulunan bir başka iş insanı olduğunu şu sözlerle duyurdu:

"Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, tarafımdan marka bir saat hediye edildiği yönünde haber ve paylaşımlar yer aldığını gördüm. Paylaşımı yapan kişi, paylaşılan saat ve dolaşımdaki içerikle hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Bahsedilen kişinin benimle aynı isim ve soyismi taşıyan İzmirli bir iş insanı olduğunu öğrendim. Denizli ile tek ilişkim İTÜ Mimarlık’tan arkadaşım İsmail, kendisi Denizlili. Ayrıca 2024 Ağustos ayından itibaren Kalyon Holding’de İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyeliği dışında herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Kendi işlerime ve projelerime odaklanıyorum."

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