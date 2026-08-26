O sırada patronlar: 771 bin kişinin evsiz olduğu ABD'de köpeklerine 1,8 milyon dolarlık ev aldılar

Dünyanın en büyük ekonomisi, "fırsatlar ülkesi", Amerikan rüyasının anavatanı...

ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı'nın son yayımlanan ülke çapındaki sayımına göre Ocak 2024'te tek bir gecede 771 bin 480 kişi evsizdi. Bunların 274 binden fazlası geceyi sokakta, terk edilmiş yapılarda ya da insanların yaşaması için uygun olmayan başka yerlerde geçirmek zorunda kaldı. Evsizlerin sayısı yalnızca bir yılda yüzde 18 arttı ve kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Kapitalizmin aynı ülkenin sınırları içinde yarattığı diğer dünyadaysa sorun biraz farklı.

Örneğin bir milyarder çiftin köpeği, Florida'nın sıcak ve nemli havasından hoşlanmıyor olabilir.

Wall Street Journal'ın (WSJ) aktardığına göre 77 yaşındaki Howard ve Suze Rubin çifti, 120 poundluk sakallı Collie cinsi köpekleri Buster'ın Florida'daki havadan rahatsız olduğunu düşününce 2019 yılında New York eyaletindeki Pound Ridge'de 1 milyon 825 bin dolara bir ev satın aldı. Eve de gayet uygun bir isim verdiler: "Buster's Retreat", yani "Buster'ın inziva evi."

Çift 2022'de eve tamamen yerleşti.

Ama 1 milyon 825 bin dolarlık ev Buster'ın ihtiyaçlarını karşılamak için tek başına yeterli değildi.

Havuz Buster'ın, evde 16 kamera var

Yaklaşık 11 bin metrekarelik arazi üzerindeki 465 metrekarelik dört yatak odalı evde çift daha sonra yaklaşık 2 milyon dolarlık tadilat yaptırdı.

Harcamaların tamamı köpek için yapılmadı; mutfak, banyolar ve evin altyapısı da yenilendi.

Havuza, Buster yüzmeden suyun içinde uzanabilsin diye iki sığ platform eklendi. Howard Rubin kendisinin havuza hiç girmediğini anlatırken kullanım hakkını açık biçimde tarif ediyor: Havuz Buster'ın.

Bahçeye özel drenaj sistemine sahip yapay çim döşendi ve Buster için çitle çevrili bir "oyun alanı" oluşturuldu.

Köpeğin güneşten korunması için bahçeye şemsiyeler ve Japon akçaağaçları stratejik biçimde yerleştirildi. Havuzun çevresindeki zemin ise Buster'ın patileri yanmasın diye ısıyı geri yansıtan malzemeden yapıldı.

Bütün bunlar yeterli görülmemiş olacak ki arazide Buster'ın nerede olduğunu takip etmek için 16 kamera bulunuyor. Kameraların ikisi yalnızca havuzu görüyor.

Evin içerisinde çeşitli noktalara oyuncak istasyonları kurulmuş durumda.

Bir de Buster'ın çizgi film izlemesi için dokuz televizyon var.

Suze ve Howard Rubin, Buster’la birlikte, 2020-2021 civarı.

Şimdi 2,9 milyon dolara satıyorlar

Çift şimdi Florida'ya dönmeyi yeniden denemek istediği için Buster'ın evini satışa çıkardı.

Fiyatı 2,9 milyon dolar.

ABD'nin en zengin bölgelerinden Westchester County'de bulunan Pound Ridge'deki mülkün resmi kayıtlarda sahibi de dikkat çekici: Buster's Retreat LLC. Pound Ridge Belediyesi'nin kayıtları şirketi ve Howard Rubin'i 2,76 acre büyüklüğündeki mülkün sahibi olarak gösteriyor.

İki Amerika

Elbette mesele bir köpeğin rahat yaşamasında değil.

Buster'ın sıcaktan korunmasında, havuza girmesinde, çizgi film izlemesinde de değil.

Mesele, aynı toplumda insanların en temel ihtiyaçlarından birinin nasıl sınıfsal bir ayrıcalığa dönüştüğünde.

ABD'nin resmi verileri 2024'te 771 bin 480 insanın tek bir gecede evsiz olduğunu, bu sayının bir yılda yüzde 18 arttığını gösteriyor. Evsizlik yalnızca büyük kentlerde değil, banliyölerde ve kırsal bölgelerde de yükseldi.

Bir tarafta kaldırımlarda, otomobillerde, barınaklarda geceyi geçirmeye çalışan yüz binler.

Diğer tarafta köpeği Florida'nın neminden hoşlanmadığı için New York'ta 1 milyon 825 bin dolarlık ev satın alıp üzerine yaklaşık 2 milyon dolar daha harcayabilecek kadar büyük bir servet.

Buster'ın hiçbir suçu yok.

Ama Buster'ın evi, kapitalizmin fotoğrafını çekmek için epey iyi bir yer.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.