O sırada patronlar: Koçların gemi filosu rota değiştirdi, Whatsapp'ın ortağı iki yatla geldi, Mango patronlarının yelkenlisi Bozburun’a demirledi

2026 yılının bu boğucu Ağustos günlerinde, hava sadece meteorolojik olarak değil, ekonomik olarak da kurşun gibi ağır. Asgari ücretli bir işçi, bindiği tıklım tıklım otobüsün camından dışarı bakarken muhtemelen o akşam yiyeceği yemeğin hesabını yapıyor. Fabrikalarda, ofislerde, tersanelerde, mağazalarda milyonlarca insan, hayatı var etmek için ömürlerinden tüketiyor.

Fakat bu kara parçasının hemen bittiği yerde, o çok sevilen Ege ve Akdeniz sularında, bizim dünyamıza teğet bile geçmeyen bambaşka bir senaryo sahneleniyor. Kıyılarımız, sömürülen milyonların sırtından yükselen devasa servetlerin, çelikten ve alüminyumdan yapılmış şatafatlı anıtlarını ağırlıyor.

Whatsapp’ın kurucu ortağının 55 metrelik ‘oyuncak garajı’

Eşitsizliğin boyutlarını anlamak için Yatmarina.com.tr'nin sayfalarına taşıdığı, teknoloji sektörünün milyarderlerinden Jan Koum'un Bodrum, Yalıkavak'taki tatil operasyonuna bakmak yeterli. WhatsApp’ın kurucu ortağı, tahmini 17 milyar dolarlık servetin sahibi Koum, Türkiye sularına geldi. Ancak tek bir yatla değil.

Koum'un filosu iki devasa gemiden oluşuyor. Merkezde, değeri 68 milyon doları bulan, lüks spor otomobillerden ilham alınarak tasarlanmış 73,5 metrelik MOGAMBO var. İçinde spalar, spor salonları, VIP kamaralar ve bir "plaj kulübü" barındıran bir yüzen saray. Fakat kapitalizmin doruk noktalarındaki absürtlük tam burada başlıyor: Koum, bu devasa sarayın içinde jet-skilerine, sürat motorlarına ve dalış takımlarına yer ayırmak istemiyor. Bu yüzden MOGAMBO'ya 55 metrelik POWER PLAY isimli başka bir tekne eşlik ediyor.

Fotoğraf: yatmarina.com

Yanlış okumadınız. Milyonlarca ailenin başını sokacak 50 metrekarelik bir ev bulamadığı bir dünyada, bir milyarderin sadece "su oyuncaklarını", devasa botlarını ve yedek parçalarını taşıması için özel inşa edilmiş 55 metrelik devasa bir "destek yatı" var.

Zira ana yattaki kıymetli alanların depo yerine lüks salonlara ayrılması gerekiyor. POWER PLAY, efendisinin yükünü taşıyan sadık bir uşak gibi, Yalıkavak sularında MOGAMBO'nun etrafında pervane oluyor. Üstelik bu Koum'un tek filosu değil, kendisinin bir de 100 metrelik MOONRISE ve onun ekipmanlarını taşıyan 68 metrelik NEBULA ikilisi suları yarıyor. Bizler ise markette ucuz kıyma kuyruğunda bekliyoruz.

Sermayenin mavi sularda yüzdürdüğü devasa servetlerin arkasındaki sömürü düzenini ifşa etmeye devam edebilmemiz için gerçeğin tarafında yer alın. Karadaki derin yoksulluğun ve denizlerdeki bu şatafatın hesabını sormak, emeğin sesini büyütmek için hemen soL'a abone olun.

Koçların rotaları farklı: Kaş ve Yunanistan açıklarında 3 farklı yat

Yabancı sermaye Ege'de sefa sürerken, Yatmarina.com.tr'nin haritalandırdığı seyir defterlerine göre yerli burjuvazimiz de elbette geri kalmıyor. Türkiye işçi sınıfının ürettiği artı değere on yıllardır el koyan, fabrikalarından bankalarına kadar ülkenin kan damarlarını tutan Koç ailesi, bu sezon filoyu Ege ve Akdeniz'in dört bir yanına dağıtmış durumda.

Rahmi Koç, bizzat kendi tersanelerinde inşa ettirdiği 52 metrelik yelkenlisi Nazenin V ile Bodrum'dan demir alıp Bozburun ve Göcek üzerinden Kaş'a kadar uzanan bir Türkiye turunda. İçinde misafirlerinden çok onlara hizmet edecek mürettebatın bulunduğu bu yüzen yalı, denizlerin sessizliğinde süzülüyor.

Diğer yanda Ali Koç, Korfu'dan başlattığı Yunanistan rotasında, 43,6 metrelik Keyla'sı ile güneye, Atina-Pire bölgesine doğru iniyor. O da zamanında yine aynı aile tersanesinde, baştan aşağı yenilenmiş lüks bir tasarım harikası.

Ailenin bir diğer üyesi Ömer Koç ise, boyutuyla diğerlerini gölgede bırakan 75 metrelik Meserret III ile Saronik Körfezi'nde, Aegina açıklarında demirliyor.

Fotoğraf: yatmarina.com

Geçmişte İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerini ve küresel otomotiv devlerinin patronlarını ağırlamış bu gemi, şimdi Türkiye sermayesinin emrinde güneşte parlıyor. Koç ailesinin fertleri, birbirlerinden kilometrelerce uzakta, farklı koylarda, aynı sınıfın kusursuz konforunu yaşıyorlar.

Mango’nun kurucusunun yelkenlisinin bitmeyen turu

Yatmarina.com.tr'nin aktardığı deniz trafiği verilerine göre, denizdeki şatafatın belki de en çarpıcı ve sembolik hikayesi, Bozburun'a demirleyen 53,5 metrelik Nirvana Formentera ile karşımıza çıkıyor.

Bu dev yelkenli, "hızlı moda" markası Mango'nun kurucusu Isak Andic için özel olarak, kesintisiz dünya turları atması amacıyla yapılmıştı. Dünyanın dört bir yanındaki atölyelerde, güvencesiz ve ucuz işgücüyle üretilen tişörtlerden, elbiselerden damlayan kâr, bu gösterişli yelkenlinin devasa gövdesini inşa etti. Andic, bu tekneyle Pasifik'ten Panama Kanalı'na kadar dünyayı turladı.

Andic, son dünya turunda teknesi arızalanınca İspanya'ya döndü ve Aralık 2024'te hayatını kaybetti. Kurucusu toprak oldu ama sermayenin hayalet gemisi Nirvana Formentera, uzun onarım sürecinin ardından yeniden sulara dönüp Türkiye kıyılarına, Bozburun'a geldi. İspanyol basını yatı artık "Andic ailesinin mülkiyetindeki yat" olarak tanımlıyor.

Nirvana Formentera

Ağustos rüzgarı Ege'den püfür püfür eserken, lüks kamaraların pencerelerinden yansıyan güneş göz alıyor.

Kıyıda durup ufka bakanlar için manzara net: O suların üzerinde yüzen şey sadece çelik, ahşap ve karmaşık mühendislik hesapları değil. O devasa tekneler ödenmeyen fazla mesailerimizden, gasp edilen emeklilik haklarımızdan ve pazarda yarısını tezgaha geri bıraktığımız alışveriş poşetlerinden inşa edildi.

O sırada patronlar, bizim hayatımızdan çaldıkları zamanla, serin sularda yazı bitiriyor.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.