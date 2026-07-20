43 yıl 'hizmetçilik' yaptığı patronu öz babasıymış: Annesi hamile kalınca fabrikalarının bekçisiyle evlendirmişler

Bir kasabada 70 yıla yayılan ve sonunda tüm boyutları ortaya çıkan öykü, Türkiye'deki sınıf tahakkümü ve şiddetini gözler önüne serdi.

Manisa'nın "Kasaba" olarak anılan ilçesi Turgutlu'da görülen bir babalık davası, on yıllara yayılan sömürü hikayesini ortaya serdi.

Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'nin kararıyla, tuğla ve toprak sanayicisi Niyazi Üzmez'in evlerinde yıllarca hizmetçi olarak çalışan 75 yaşındaki Kalbiye Sağlam’ın, aslında Üzmez’in öz kızı olduğu kesinleşti.

Sağlam, kararla birlikte babasının 1 milyar liralık servetinin dördüncü yasal ortağı oldu.

Suskunluk yemini ve derme çatma bir kulübe

Olayların geçmişi 1950'li yıllara dayanıyor. Sabah’ın haberine göre Hasan Üzmez'in, o tarihte 16 yaşında olan oğlu Niyazi Üzmez, fabrikalarında işçi olarak çalışan 21 yaşındaki Ümit Etyüzen'i hamile bıraktı.

Aile, olayı örtbas etmek için Etyüzen'i apar topar fabrikada bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirerek bir suskunluk yemini ettirdi.

Bekçi Zorlukaya’nın durumu kabullenemeyip önce nehir kenarına bıraktığı, ardından vicdan azabıyla geri dönüp aldığı o bebek Kalbiye Sağlam'dı.

Anne Etyüzen ve bekçi eşi, yıllarca fabrika arazisindeki derme çatma bir kulübede yaşayarak tesisin çay ve temizlik işlerini yürüttü.

Aynı avluda 43 yıllık sömürü

Kalbiye Sağlam'ın hayatı da annesininki gibi yoksulluk içinde şekillendi. Henüz çocuk yaşta 14 yaşında evlendirilen Sağlam, 28 yaşında dul kalınca iki çocuğuyla birlikte hayatta kalabilmek için "uzaktan akrabası" sandığı Niyazi Üzmez'in yanına sığındı.

Sağlam, tam 43 yıl boyunca öz babası olduğundan habersiz biçimde Üzmez'in Turgutlu'daki evini, dükkanlarını ve Çeşme'deki yazlığını temizledi.

Niyazi Üzmez servetine servet katıp resmî ailesiyle lüks içinde yaşarken, biyolojik kızı aynı mekânların içinde asgari koşullarda hayatta kalmaya çalışan bir "hizmetçi" olarak var oldu.

Ölümden aylar önce gelen itiraf

Anne Ümit Etyüzen gerçeği hiç konuşmadan 1996 yılında, 66 yaşındayken yoksulluk içinde hayatını kaybetti.

Yıllarca çevresinden gelen "Bu çocuk sana çok benziyor" yorumlarını geçiştiren Niyazi Üzmez ise, gerçeği ancak ölümünden aylar önce, 2022 yılında Turgutlu'daki bir restoranda yemek yerken itiraf etti.

Avukat Varol Turbay aracılığıyla başlatılan hukuk mücadelesinde gerçeğin ispatı hiç de kolay olmadı.

88 yaşında ölen Niyazi Üzmez'in cenazesi morgdayken örnek alındı ve anne Ümit Etyüzen'in mezarı açılarak DNA testine gidildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nun verdiği yüzde 99,9'luk eşleşme raporu 75 yıllık gerçeği resmen tescilledi ve Kalbiye Sağlam davanın sonunda Üzmez'in yasal varisi oldu.

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