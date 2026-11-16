Hatay'da depremzedelere kullanmadıkları dairelerin ısınma ve sıcak su faturası iletildi

Hatay'da depremzedeler, henüz yerleşemedikleri dairelerin sıcak su ve ısınma bedellerini ödemeye zorlanıyor.

Depremzedelere gönderilen tebligatlarda, ödenmeyen faturalar için acilen ödeme yapılması gerektiği belirtiliyor. Kimi kiracılara ise bedelleri ödemedikleri takdirde haciz uygulanacağı bildiriliyor.

Kullanmadıkları dairelerin faturası geliyor

Eksikleri tam olarak giderilmediği için binalara yerleşmekten çekinen hak sahiplerine, kullanmadıkları dairelerin ısınma bedelleri, apartman aidatları ve sıcak su faturaları iletiliyor. Depremzedeler, fatura tutarlarının hiç de az olmadığını ifade ediyor.

Konu, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanıyor. Ancak depremzedeler, benzer uygulamaların birçok bölgede yaşandığını belirtiyor.

Depremzedelerin sorunları devam ediyor. 6 Şubat Depremi'nin yaşandığı yerlerdeki sorunları görünür kılmak, çözüm yolları için seslerini duyurmak adına soL'a abone olun.

'Oturmadığımız evin sıcak suyunun parasını ödüyoruz'

Depremzedeler bu duruma iki gerekçeyle itiraz ediyor.

Birincisi, bölgedeki ekonomik koşullar. Hatay'da iş bulmak zor, işsizlik yüksek. Pek çok depremzede geçim mücadelesi verirken bir de kullanmadığı daireler için borç yükü altına sokuluyor.

İkincisi, TOKİ konutlarının önemli bir bölümünde altyapı sorunlarının sürmesi ve eksiklerin tam anlamıyla giderilmemiş olması. Depremzedeler, daireleri yaşanabilir durumda olmadığı için taşınamadıklarını, dolayısıyla hiç kullanmadıkları sıcak su ve ısınma hizmetinin bedelini ödemelerinin haksızlık olduğunu vurguluyor.

Yetkililerden 'zorunlu uygulama' yanıtı

soL'a ulaşan depremzedeler, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep ediyor. Sorunu yetkililere ileten hak sahipleri ise kullanılmayan dairelerde bile sıcak su bedelinin alınmasının zorunlu olduğu ve tüm hak sahiplerinin ödemesi gerektiği yanıtını alıyor.

Depremzedeler ise henüz evlere taşınmadıklarını, bu nedenle ödeme yapmanın adil olmayacağını söylüyor. Depremzedeler her şey bir yana birçoğunun bu bedelleri karşılamasının zaten mümkün olmadığını da ekliyor.

İşsizlikle yoğun biçimde mücadele eden depremzedeler, karşılaştıkları zorluklara bir an önce çözüm bulunmasını bekliyor.

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