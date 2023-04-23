Hatay'da bir semt evi daha: TKP'nin Gözcüler Semt Evi bugün açıldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) depremde büyük yıkım yaşayan Arsuz Gözcüler Mahallesi'nde semt evi açtı.

Arsuz halkının katılımı ile gerçekleşen açılışta konuşan Uğur Kayrak, "Depremin ardından uzun bir süre geçti. TKP yaşanan bu felakette dört bir yandan tüm gücüyle deprem bölgesindeydi. Çünkü bu yaraları ancak hep birlikte saracağımızı biliyoruz. Deprem bölgesinde açtığımız yer bir semt evi aynı zamanda mücadele merkezimizdir. Sesimize ses olan tüm dostlara teşekkür ederiz" dedi.

TKP Parti Meclisi üyesi Aydemir Güler ve #Hatay MV adaylarımız Mehmet Alvanoğlu ve Deniz Mengüllüoğlu'nun katılımıyla Arsuz Gözcüler Semt Evini açtık.



Bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülkeyi hep birlikte kuracağız.#TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/iYsjAHwZpc — TKP (@tkpninsesi) April 23, 2023

'Eli arkasında gezen siyasetçileri değil, bizimle olan yoldaşlarımızı tanımanızı istiyoruz'

Konuşma yapan mahalle sakini Sedef Ağçam, "İnsanlara yeni bir tercihin daha mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. Hataylılar olarak daha iyiyin daha güzelin hakkımız olduğunu biliyoruz. İnsanca yaşamanın ne olduğunu, yan yana gelince neler başaracağımızı biliyoruz" dedi.

Gözcüler Semt Evi'nin açılışında konuşan Sercan Yıldız, "Acı bir nedenden dolayı buradayız. Depremde babamı ve kardeşimi kaybettim. Ancak üyesi olmaktan gurur duyduğum partim burada, hep bizimle birlikteydi. Bizim toprağımız çok bereketli ve paylaşmayı çok seviyoruz. Şimdi bu özelliğimizi sosyalizm ile taçlandırmak istiyoruz. Eli arkasında deprem bölgesini gezen siyasetçileri değil, burada bizimle olan yoldaşlarımızı tanımanızı istiyoruz" dedi.

'Bundan sonra da hep birlikte olamaya devam edeceğiz'

TKP Milletvekili Adayı Mehmet Alvanoğlu Arapça yaptığı konuşmada ise "Semt evi sizin eviniz. Sorununuz, talebiniz ne ise burada olacağız. Hep birlikte çözeceğiz. Erdoğan gitsin diye oy vereceğiz, ancak Mecliste bizim sözümüzün söylenmesinin yolu TKPye verilen her bir oydur. Her bir oy bizi enkazda bırakanlara, çaresizliğe mahkum edenlere atılan bir tokat olacak" ifadelerini kullandı.

TKP'nin bir diğer Milletvekili adayı Deniz Mengüllüoğlu ise, "Depremin ilk gününden bu yana Hatayın pek çok yerinde dayanışmayı büyüktük. Deprem öncesinde TKP buradaydı, sahada hep birlikteydik. Bundan sonra da hep birlikte olamaya devam edeceğiz" dedi.

Aydemir Güler: Bu ülkede hızla çoğalmamız gerekiyor

TKP Parti Meclisi Üyesi Aydemir Güler yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"TKP deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar ile övünmüyor. Burada, çocuklarımızın ölmesini önlemek bizim öncelikli görevimiz. Ne ittifak, ne koltuk pazarlığı, ne başka pazarlıklar bizim anladığımız şeyler değil. Bu ülkede hızla çoğalmamız gerekiyor. Seçim bizim için budur. TKP'ye verilen oylar, bir sonraki seferde daha çok kişi ile bir afeti göğüslemektir. Bu karanlığı dağıtmak istiyoruz. Biliyoruz ki mücadele etmeden bu karanlık dağılmayacak. Oy isterken AKP ile yıllarca kol kola girmiş kimse için oy istemiyoruz. Emekçilerin çıkarı için, memlekete sahip çıkmak için oy istiyoruz. Defne'de su arıtma tesisleri kuruyoruz. Zehirli suya, kirli suya mahkum kalmamak için bugünkü TKP yetmez, daha çok örgütlenmeliyiz."

Hatay Arsuz Gözcüler Semt Evimizde iki parti üyemizin kardeşi olan, depremde kaybettiğimiz Kerem Yıldız adına bir çocuk kitaplığı kurduk.



Kerem'in kitaplığında depremde kaybettiğimiz tüm çocuklarımızın anısı yaşıyor olacak.#23Nisan#TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/b2NAuRRwcd — TKP (@tkpninsesi) April 23, 2023

Depremde hayatını kaybeden çocuklar anısına kurulan Kerem Yıldız kütüphanesi açılışının ardından etkinlik çocuklar için düzenlenen şenlik ile devam etti.

Öte yandan TKP bugün Iğdır'daki ilk semt evinin açılışını gerçekleştirirken, İskenderun'daki semt evi de yeni adresine taşındı.