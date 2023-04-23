TKP'nin İskenderun'daki semt evi yeni adresine taşındı: Gürsel-Konarlı Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin İskenderen'da bulunan semt evi yeni adresine taşınarak, bugün açılışı gerçekleştirildi. Gürsel-Konarlı Semt Evi'nin açılışına TKP Parti Meclisi üyesi ve TKP'nin Hatay milletvekilleri adayları da katıldı.

'Türkiye'de milli egemenlik palavra haline geldi'

TKP PM üyesi Aydemir Güler, Gürsel Semt Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün 23 Nisan. Egemenlik ve çocuk bayramı. Türkiye'de egemenliğe ne oldu? Bir Meclis kurulmuştu 1920'de. Şimdi ise Meclis'in ne işe yaradığını kimse bilmiyor, Meclis'tekiler de bilmiyor. Öyle kağıt üzerinde kalmış bir kavram olarak 'Milli Egemenlik' diye yazıyor. Türkiye'de üzerinden 100 küsür yıl geçtikten sonra milli egemenlik palavra haline geldi. Artık Türkiye'de inşaat şirketlerinin egemenliği, Avrupa Birliği'nin egemenliği, NATO'nun egemenliği, tarikatların egemenliği var" dedi.

'Çocuk bayramını armağan ettiğimiz dünyada, tahminen 160 milyon çocuk çalışıyor'

"Egemenliği yırtıp attık diyemiyorlar. Mümkün değil demeleri, 100 yıl önce bu ülkenin toprağına, insanımızın değerlerine, duygularına kazınan bir sürü şey var. Onlarla karşı karşıya gelmeye kimse cesaret edemez" diyen Aydemir Güler, "Türkiye'de çocuk bayramı kutlanıyor ve Türkiye'nin dünyaya armağanı. Çocuk bayramını armağan ettiğimiz dünyada, tahminen 160 milyon çocuk çalışıyor. Dünyada tam kaç çocuğun çalıştığını bilmediğimiz gibi Türkiye'de de bilmiyoruz. Ama resmi rakamlar 2 milyon civarında olduğunu söylüyor. Bir milletvekili geçenler 2 milyon 600 binden daha fazla dedi" diyerek çocuk işçiliğine dikkat çekti.

"Her şeyimizi el ele karşılayacağımız, devletin karşıladığı bir devlet yok, böyle bir devlet dünyada çok az var. Utanıyoruz. TKP olarak depremin vurduğu her yerde dayanışma merkezi açtık ama bununla övünemiyoruz. TKP elinden geleni yapar, ama bunları devletin yapması gerekir. TKP binaları yapamaz, devletin yapması gerekir" ifadelerini kullanan TKP PM üyesi Güler, "Sorunları devletin çözmesi lazım" dedi.

İskenderun Gürsel-Konarlı Semt Evi açılışında TKP PM Üyesi Aydemir Güler konuşuyor.

TKP'in İskenderun'daki yeni semt evi Asri Caddesi No:41 adresinde bulunuyor.

TKP Parti Meclisi üyesi Aydemir Güler ve #Hatay MV adaylarımızın katılımıyla İskenderun semt evini yeni yerinde açtık.



Çocukların yüzleri daima böyle gülsün diye mücadele ediyoruz.

Başaracağız!#TKPGelirHerŞeyDeğişir #1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye pic.twitter.com/vGIQ3PYakl — TKP (@tkpninsesi) April 23, 2023

Öte yandan bugün Gözcüler Semt Evi'nin açılışı da gerçekleşecek.