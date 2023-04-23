Iğdır'da ilk semt evi: Halfeli Semt Evi bugün açıldı

TKP'nin Iğdır'daki ilk semt evi Halfeli Semt Evi bugün TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural ve TKP'nin Iğdır Milletvekili Adayı Mehmet Börekçi'nin katılımıyla açıldı.

Semt evi açılışında konuşan Ercan Doğruyol, "Semt evimiz, büyük emeklerle kuruldu. Başkaları gibi değil. Sadece arkadaşlarımızın emeğiyle Türkiye Komünist Partisi'nin semt evini açtık. Halfeli Semt Evi'ni gelip geçici olarak açmıyoruz. Burası bizim evimiz. Her zaman açık olacak" dedi.

"Başka partiler gibi burayı seçimden seçime açmıyoruz" vurgusu yapılan açılış konuşmasında, "Bizim yuvamız burası. Sizin de desteğinizi bekliyoruz" denilerek Iğdır halkına çağrıda bulundu.

TKP MK üyesi Selahattin Kural ve MV adayımız Mehmet Börekçi'nin katılımıyla #Iğdır Halfeli'de semt evimizi açtık.



Em ê xerabiyê, neheqiyê ji holê rakin; em ê bi hev re qencî, wijdan, edalet û wekheviyê bînin.#TKPGelirHerŞeyDeğişir #TKPtêhertîştdiguhire pic.twitter.com/bQp2bZXLqb — TKP (@tkpninsesi) April 23, 2023

TKP Halfeli Semt Evi'nin adresi Yunusemre Mahallesi Köy Minibüs durağı karşısında bulunuyor.

Öte yandan TKP, bugün Hatay'da da iki yeni semt evi açılışı gerçekleştirecek.