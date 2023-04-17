sol TV | Aydınlanma ve dayanışma büyüyor: TKP 14 yeni semt evi ve seçim bürosu açtı!

Seçimlere kısa bir süre kala, çalışmalarını hızlandıran Türkiye Komünist Partisi (TKP) bu hafta sonu ülkenin dört bir yanında aralarında 10 yeni semt evinin, il ve ilçe binaları ile seçim irtibat bürolarının olduğu 14 yeni açılış yaptı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın, TKP Merkez Komite üyelerinin ve TKP milletvekili adaylarının da konuşmacı olarak katıldığı açılışlarda tüm halka birlik olma ve sosyalizm mücadelesini büyütme çağrısı yapıldı.

TKP’nin açılışını yaptığı yeni semt evleri, bina ve bürolar ise şöyle:

İstanbul: Gülsuyu Semt Evi, Osmaniye Seçim İrtibat Bürosu,

Ankara: İncesu Semt Evi

İzmir: Menemen, Urla ve Çamdibi semt evleri,

Adana: Yavuzlar Semt Evi,

Kocaeli: Darıca, Üçyol ve Değirmendere semt evleri,

Eskişehir: Yıldıztepe Semt Evi,

Osmaniye Seçim İrtibat Bürosu,

Diyarbakır İl Binası,

Manisa: Turgutlu İlçe Binası