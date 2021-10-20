Halil Falyalı hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs'ta hakkında ‘darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma’ iddiaları nedeniyle 70 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak yargılanma kararı bulunan Halil Falyalı, kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye sevk edildi.

Detay Kıbrıs'ın haberine göre, Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde tedavisine başlanan Halil Falyalı’nın tetkiklerinin gerçekleştirildiği öğrenildi. Geniş güvenlik önlemleri altında hastanede tedavisine devam edilen Falyalı’nın kronik bir sağlık sorunu ya da kalp rahatsızlığı olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.