'Halil Falyalı'nın siyasilerle ilgili şantaj kasetleri Peker'in eline geçti'

Ülkücü mafya Sedat Peker, geçen mayıs ayında paylaştığı videoda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı hedef almış, Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı. Bu ağın destekçilerinden birinin de Süleyman Soylu olduğunu söyleyen Peker, söz konusu videoda Halil Falyalı'nın bu işin merkezinde olduğunu iddia etmişti.

Falyalı bu haberden aylar sonra, Kuzey Kıbrıs'ta hakkındaki bir başka suçlamayla tutuklandı.

'Tutuklanınca şantaj kasetlerini devreye soktu... Büyük kriz kapıda'

Falyalı'nın tutuklanması sonrasında gündeme dikkat çekici iddialar geldi. Sosyal medyadan Sedat Peker paylaşımları yapan Erk Acarer, Falyalı'nın cezaevine gönderildikten sonra elindeki şantaj kasetlerini devreye soktuğunu dile getirdi.

Acarer, "Falyalı cezaevine gönderilmişti. Pazarlık başlattı. 'Beni çıkarın' diye şantaj yapmaya başladı. İddiaya göre, bürokrat ve siyasilere müstehcen kasetleri üzerinden baskı yaptı. İşte tam burada yandı gülüm keten helva. İddia odur ki bu kasetler hem siyasi hem de bürokratlara gönderilirken Peker’in yakınlarının eline geçti. Yine bunlarda Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner’in de görüntüleri var. Pisliğin dibi. Kıbrıs ve Türkiye’deki siyasi ve bürokratların kimlerle iş yaptığı, zaaflarını ve nasıl teslim olup uyuşturucu satıcıları ile pazarlığa oturduklarını görüyorsunuz. Gerçekten pisliğin dibi! Büyük bir kriz kapıda anladığımız kadarıyla" iddiasında bulundu.

Peker'in basın danışmanından da benzer paylaşımlar

Acarer'in bu mesajlarının ardından Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur da benzer paylaşımlar yaptı. "3 sene önce eray kenanoğlu yasadışı bahis işi yüzünden vurulmuştu. Mayıs 2021 itibariyle Sn. Reis Sedat Peker’in halil falyalı açıklamaları geldi" diyen Olur, "3 sene sonra ise halil falyalı’nın baskısıyla Sn. Reis Sedat Peker’i bu dosyaya katanlar halil falyalı'nın şantaj kasetlerinin Sn. Reis Sedat Peker’in eline geçeceğini hesaba katamamışlar" ifadesini kullandı.