Sedat Peker'in gündeme getirdiği isim Halil Falyalı teslim oldu

Sedat Peker’in videosunda Binali Yıldırım‘ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar‘la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı Halil Falyalı, hakkında ‘darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma’ iddiaları nedeniyle çıkartılan tutuklama kararı üzerine polise teslim oldu.

Falyalı dün gece saat 22.00’de Kuzey Kıbrıs'ta Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Falyalı’nın bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Falyalı'nın gözaltına alınmasının Peker'in kendisine yönelttiği suçlamalarla bir ilgisi bulunmuyor.

Falyalı kimdir?

Ülkücü mafya Sedat Peker, yayınladığı son videoda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı da hedef almış, Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı. Üstelik bu ağın destekçilerinden birinin de Süleyman Soylu olduğunu söylemişti.

Peker, söz konusu videoda Halil Falyalı'nın da bu ağın merkezinde olduğunu iddia etmişti.