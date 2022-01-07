Hacettepe Üniversitesi'nde personel servisi krizi

Son zamanlarda, yaşadıkları hak gaspına karşı mücadele eden işçilerin işten çıkartılmasıyla ve öğrencilerin yemekhane, yurt ve ulaşım haklarına dair gerçekleştirdiği eylemlerle gündeme gelen Hacettepe Üniversitesi'nde şimdi de personel servisi krizi çıktı.

Binlerce emekçinin çalıştığı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde, personel mesai bitiminde bir saate yakın servis bekliyor.

soL'a konuşan Hacettepeli bir emekçiyse konuya ilişkin "Çalışanlar sıkıntı yaşıyor, Hacettepe Rektörlüğü sessiz kalıyor" dedi.

'Nedense sabah ortaklaştırılan güzergahlar akşam ortaklaştırılamıyor'

Beytepe Kampüsü'nde binlerce emekçinin çalıştığını belirten Hacettepe işçisi "Beytepe Kampüsü'nde binlerce personel çalıştığı için doğalında Beytepe'ye Ankara'nın her semtinden işçiler geliyor" diye konuştu. Normalde Ankara'nın birçok semtinden Beytepe'ye ulaşım sağlayan personel servislerinin bulunduğu aktaran işçi, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün personel servislerine dair kısa bir süre önce ihale gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Rektörlük ve servis şirketi arasında gerçekleştirilen ihale dönemiyle içinde bulunduğumuz dönem arasında mazota gelen zamlardan dolayı servis şirketinin giderlerini karşılayamadığını belirttiğini ifade eden işçi, "Normalde Ankara'nın birçok semtinde personel servisleri bulunuyordu ancak bu durumdan dolayı, sabahları kimi yakın semtlerin servisleri ortaklaştırıldı" dedi.

Asıl sorunun mesai sonrasındaki ulaşımda yaşandığını belirten işçi, "Sabahları bir şekilde okula ulaşabiliyoruz ancak asıl problem mesai bitince başlıyor. Nedense sabah ortaklaştırılabilen güzergahların akşam ortaklaştırılması problem yaratıyor ve en az yarım saat soğukta beklemek zorunda kalıyoruz" dedi.

Mesai bitiminde en az yarım saat dışarıda beklemek zorunda kaldıklarını aktaran işçi, "Mesela dün bir saat bekledik. Beytepe Kampüsü şehir merkezine kıyasla her zaman daha soğuk olur. Neyse ki dün, hava kış ayına göre sıcaktı da hasta olmadık" dedi.

'Problemin muhatabı Rektörlüktür'

Yaşanan sıkıntının muhatabının Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü olduğunu vurgulayan işçi, "Yaşanan bu tür sorunları, problemleri çözmesi gereken Rektörlüktür. Binlerce çalışan mağdur ancak Rektörlükten herhangi bir ses çıkmıyor" dedi. Rektörlüğün sözleşmeyi fesih etmesi veya sorunu çözecek şekilde güncellemesi gerektiğini de söyleyen işçi, "Nedense binlerce işçi sabah işbaşı yapacağı zaman servis güzergahları ayarlanabiliyor ve personel saatinde okula ulaştırılabiliyor. Mesai bitiminde de kimse binlerce personeli bir saate yakın süre bekletemez" dedi.