Hacettepe öğrecileri eylemde

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü yurtlarında protesto gösterisi gerçekleştirdi. Saat 23:30’da alkış ve ıslıklarla başlayan eylem öğrencilerin yurtlar önünde toplanmasıyla devam ediyor. Eylemde sık sık “rektör istifa” ve “rektör uyuma öğrencine sahip çık” sloganları atılıyor.

Öğrenciler, final sınavlarının yüz yüze yapılacak olmasına rağmen salgına karşı yeterli önlem alınmaması, yemekhane ve yurtlardaki hijyen sorunları, yetersiz yemek porsiyonları, ring ve yemekhane kuyrukları gibi sorunların hemen çözülmesini talep ediyor.