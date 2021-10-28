Hacettepe öğrencilerinden 'geyik çiftliği' tepkisi: Şimdiden 1 ceylan öldü

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri üniversiteye bağlı Teknokent arazisinde geyik çiftliği kurulmasına karşı tepkili.

Beytepe Yerleşkesi içerisindeki ormanlık arazide yaban hayvanlarının yer aldığı bir park kurulacağı söylentilerinin ardından kampüs merkezine yakın bir noktada yapay bir çiftlik oluşturulduğu ortaya çıktı.

Etrafına teller örülen bir alana ceylanların hapsedilmesiyle başlayan süreç öğrencilerin tepkisi çekiyor. Hacettepe Üniversitesi Hayvan Hakları ve Doğayı Koruma (HAYDOK) Topluluğu’nun sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre satın alınan 6 ceylan uygunsuz koşullarda barındırılıyor ve bu alanda hapsedilmek üzere daha fazla hayvanın satın alınarak doğal ortamlarından koparılması planlanıyor. Bugün 1 ceylanın öldüğü haberini paylaşan HAYDOK Topluluğu, üniversite yönetimine ulaştırılan hiçbir dilekçeye yanıt alamadıklarını belirtiyor.

“Hayvanları hapseder bir turistik hareketlilik yaratmaya çalışıyorlar. Buradan kâr etmeyi uman piyasacı zihniyeti tanıyoruz!” açıklamasını yapan Hacettepe Dayanışma Ağı ise üniversitenin şirket gibi yönetildiğini vurgu yapıyor ve öğrencilere örgütlü hareket etme çağrısında bulunuyor.

Twitter üzerinden konuyu "Hacettepe'de geyik çiftliği istemiyoruz' etiketiyle gündeme getiren okul öğrencileri çiftlik planının iptal edilmesini talep ediyor.