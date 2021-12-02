Hacettepe Üniversitesi'nde işçi kıyımı: Hak gaspı sonrası şimdi de 12 işçi işten atıldı

İmzaladıkları toplu iş sözleşmesinin uygulanmamasıyla hak gaspına uğrayan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı işçileri, geçtiğimiz hafta Sıhhiye Kampüsü'nde basın açıklaması yapmıştı.

Basın açıklamasında rektörlüğün “karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak” amacına aykırı davrandığı ve “iş barışının bozulmasındaki tüm sorumluluğun, imzaladığı sözleşmeye uymayarak” hukuku ihlal eden Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olduğu duyurulmuştu.

Hacettepe Üniversitesi yetkilileri dün akşam, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nda çalışan 12 işçiye işten çıkartıldıklarını sözlü olarak tebliğ etti ve bugün iş çıkışları için gerekli olan evrakları imzalamalarını istedi.

İşçiler tarafından bilgilendirilen Sosyal-İş Sendikası evrakların imzalanmamasını istedi.

İşçiler, ilerleyen saatlerde Sosyal-İş ile görüşecek.