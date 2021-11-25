Hacettepe Üniversitesi işçileri toplu iş sözleşmesi için direnişte

İmzaladıkları toplu sözleşmenin uygulanmaması ile hak gaspına uğrayan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı işçileri Sıhhıye Kampüsü’nde basın açıklaması yaptı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağlı Sosyal İş Sendikası üyesi işçilerin yaptığı basın açıklamasına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Sosyal İş Genel Sekreteri Celal Uyar katılım gösterdi.
Basın açıklamasında rektörlüğün “karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak” amacına aykırı davrandığı ve “iş barışının bozulmasındaki tüm sorumluluğun, imzaladığı sözleşmeye uymayarak” hukuku ihlal eden Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olduğu duyuruldu.
Basın açıklamasının tamamı şöyle: