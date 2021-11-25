İzmir'de işçilerden eylem: Hükümet istifa!

İzmir'de DİSK'in çağrısıyla işçiler Basmane meydanında, fuar önünde iş bırakarak bir araya geldi.

İşçiler "İnsanca bir yaşam istiyoruz", "Hükümet istifa", "Şalter inecek, bu iş bitecek" sloganları attı.

Eylemde konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Sokakta sadece DİSK var. Hak-iş, Türk-İş üyelerine sesleniyoruz. Yöneticilerine, genel merkezine değil, üyelere sesleniyoruz. Gelin şalteri indirelim" diye konuştu.

Sarı, "Halkı yoksullaştırmaya devam edecekseniz, 'hükümet istifa' demeye devam edeceğiz" dedi.