HABAŞ'taki işçi katliamının araştırılması önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Yeni Yol, CHP, DEM Parti ve Yeni Parti gruplarının, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan ve 18 işçinin ölümüne yol açan patlamanın bütün yönleriyle araştırılması için Meclis araştırması istedi.

Önergeyi Meclis kürsüsünden savunan CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, HABAŞ'ta yaşananların ilk kez olmadığını söyledi. Nalbantoğlu, Türkiye'de hemen her gün ölümlü ya da yaralanmalı bir iş kazası yaşandığını, ancak bu kazaların çoğunlukla gündemden hızla düştüğünü belirtti.

Fabrikada üç hafta içerisinde 20 emekçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Nalbantoğlu, "Şimdi iktidara soruyorum: Son 10 yılda bu tesis kaç kez denetlendi? Denetlemeler sonucunda hangi tespitlerde bulunuldu? Bunlarla ilgili hangi yaptırımlar uygulandı? Önlem alınması için daha kaç işçinin ölmesi gerekiyor" diye konuştu.

CHP'li vekil, patlamanın ardından getirilen yayın yasağını da eleştirdi, "Niye sınırlandırıyorsunuz, neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Gerçeklerin açığa çıkmasından mı korkuyorsunuz" diye sordu.

Nalbantoğlu, "Devletin görevi, işçiler öldükten sonra soruşturma başlatmak değil, işçilerin ölmesini önlemektir" diyerek, bütün denetim kayıtlarının açıklanmasını, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini, işveren ile ilgili kamu görevlilerinin sorumluluğunun eksiksiz araştırılmasını istedi.

Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Ortada bir cinayet" olduğunu belirterek "İlk iş kazası Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından beklenmeyen ve öngörülmeyen bir olay olarak tanımlanır. Dün yaşanan da beklenen ve öngörülen bir olaydı daha öncekilerde. Bu nedenle buna iş kazası diyemeyiz. Bu nedenle buna iş cinayeti diyoruz. Cinayeti kim işledi? Katiller kimler? Bundan önce üç önergeyi reddettiniz. Katillerin ortaya çıkmasından mı çekiniyorsunuz? Oysa yoksa biz bu katilleri bulamazsak daha fazla emekçi hayatını kaybedecek. Buna seyirci kalmaya devam mı edeceğiz? Bunu asla kabul edemeyiz. Eğer dün hayatını kaybeden 18 emekçi halen aileleri tarafından ağlarken burada bizim umurumuzda değilse kimse kusura bakmasın. İnsanlığımızdan çıkmışız demektir" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Meclis'e sunulan araştırma önergeleri, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

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