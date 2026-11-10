HABAŞ'taki işçi katliamında patron dahil 11 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 17 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin soruşturmada yeni gözaltı kararları geldi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür ve şirketin Aliağa şube müdürü de bulunuyor.

Fabrikada daha önce de işçiler yaşamını yitirdi

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada, patlamanın çelikhane bölümünde, 3'üncü ark ocağı çanağının taşınması sırasında meydana geldiğini bildirdi.

Tuncay, fabrikada daha önce de işçi ölümlerinin yaşandığına ilişkin ihbarlar bulunduğunu, bu ölümlere ilişkin iki ayrı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

HABAŞ'ta patlamadan yalnızca dört gün önce, 5 Kasım'da 20 yaşındaki Eyüp Eğinli de iş kazasında yaşamını yitirmişti.

Şirketin raporunda iş kazalarındaki artış

HABAŞ'ın 2025 yılı sürdürülebilirlik raporunda yer alan veriler de fabrikadaki iş güvenliği tablosuna ilişkin dikkat çekici bilgiler içeriyor.

Şirketin raporuna göre kendi çalışanları arasındaki kayıp günlü iş kazası sayısı 2024'te 109 iken 2025'te 146'ya yükseldi. Alt işveren çalışanlarında ise aynı sayı 38'den 83'e çıktı.

Şirket, raporunda iş kazalarındaki artışı iş sağlığı ve güvenliği alanında öncelikli bir sorun olarak kayda geçirmişti.

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