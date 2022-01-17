Güzeloba Semt Evi topladığı imzaları teslim etti: 'Ulaşım koşulları iyileştirilmelidir!'

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Rauf Denktaş Caddesi üzerindeki toplu ulaşım yetersizliği yurttaşların tepkisini çekiyor.

Bölgede yaşayan yurttaşların talebi üzerine Rauf Denktaş Caddesi’ndeki ulaşım sorununu gündemine alan Güzeloba Semt Evi geçtiğimiz Kasım ayında caddeden geçen otobüs sefer sayılarının artırılması; Kundu ve Tekelioğlu Caddesi gibi iş havzalarına ve havalimanına cadde üzerinden nitelikli ulaşımın sağlanması talebiyle bir imza kampanyası başlatmıştı.

"Rauf Denktaş Caddesi'ndeki ulaşım koşulları iyileştirilmelidir!" başlıklı bir bildiri ile duyurulan kampanya kapsamında yüzlerce mahallelinin imzası toplandı.

Kampanya süresince toplanan imzalar bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi.