Antalya’da toplu ulaşıma yüzde 25 zam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü sekreteryası başkanlığında Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı. Toplantıda ulaşıma zam talebi görüşüldü. Alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Kararla birlikte 4 TL 10 kuruş olan tam biniş toplu taşıma ücreti 5 TL 20 kuruşa çıktı. 3,65 TL olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 4,50 TL, 2,40 TL olan öğrenci 2,65 TL olurken, aktarma ücreti ise 1,50 TL oldu. Öte yandan toplantıda öğrenci servisleri ile ilçelerdeki toplu taşıma ücretleri de yüzde 25 ila yüzde 29 oranlarında arttırıldı.

Yeni tarifenin 15 Ocak Cumartesi günü tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı öğrenildi. (İHA)