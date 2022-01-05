Antalya'da elektrik zammı eylemi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Antalya’da da elektriğe yapılan zamları elektrik dağıtım şirketi CK Akdeniz önünde protesto etti. Açıklamada elektrik üretim ve dağıtım işletmelerinin devletleştirilmesi çağrısı yapıldı.

'Emekçinin ekmeği daha da küçüldü'

Açıklamayı okuyan Ece Mutlu, "Aylardır ağır bir yoksullaşmayı yaşıyoruz. Ekmeğimizden suyumuza, elektriğimizden bindiğimiz otobüsün biletine her şey ateş pahası. AKP hükümetinin sesi bir dizi aklı evvel ise tasarruftan, lokmalarımızı azaltmaktan, gerekmedikçe dışarı çıkmamaktan, evimizde de mümkünse tüm kışı bir odada geçirmekten bahsediyorlar utanmadan. Bir işçi konfederasyonu sadece Aralık ayında temel gıda maddelerinde dörtte bir artış olduğunu açıkladı. Asgari ücrete güya 'rekor artışın' yaşandığı, dolar karşısında da Türk Lirası'nın bir gecede yüzde 18 değer kazandığı Aralık ayında, biz emekçilerin ekmeği dörtte bir daha küçüldü anlayacağınız" dedi.

'Dağıtım şirketleri zarar etmesin diye...'

Ülke olarak yeni yıla yüzde 75'lik elektrik zammıyla girildiğini vurgulayan Mutlu, "AKP yandaşları zamları, kendince anlatmaya başladı biz emekçilere: Yapılan zam değil, halk için hükümetin girdiği büyük fedakarlıktan başka bir şey değildi onlara göre. Aslında elektriğin fiyatı çok daha pahalanmış ama AKP hükümeti bu zammın tamamını elektrik dağıtım işi yapan özel şirketlere yansıtmamak için devlet kasasından misli ile para akıtmıştı. Elektrik dağıtımı yapan şirketler kârlarını korumuş, biz emekçiler ise daha büyük değil 'sadece' yüzde 75 zamla atlatmıştık elektrikte yaşanan pahalanmayı" diye konuştu.

Antalya

'Patronların keyfi yerinde, emekçi geçim derdinde'

Geride kalan 20 yılda AKP'nin ülke zenginliğini yerli ve yabancı patronlara sattığını, elektrik, su ulaşım gibi temel hakları patronlara kazanç kapısı olarak teslim ettiğini söyleyen Ece Mutlu, "Hükümet patronlara 'Ülke senin yağmala ne yağmalayabilirsen' deyip, biz emekçilere ise 'Paran yoksa yaşama hakkın da yok'u dayatıyor. Şimdi elektrik dağıtım işletmelerini ele geçirip kasalarını dolduran Sabancılar, Cengizler, Limaklar, Kolinler ve bu yağmadan beslenen başka patronlar bir kez daha AKP hükümetinden memnuniyetlerini anlatıyor. Biz emekçiler ise nasıl yapar da Ocak ayında daha az ısınarak, elektriğimizi daha az açarak bu soğukları atlatırız diye hesap yapıyoruz" ifadesini kullandı.

'Aydınlatma, ısınma ve su haktır, satılamaz'

Konuşmasında kamuculuğa vurgu yapan Mutlu, "Bu oyun bozulmalı, elektrik üretim ve dağıtımı devlet eli ile gerçekleştirilmeli, elektrik kullanımı her yurttaş için temel bir hak olarak ilan edilmelidir. Ülkenin zenginlik ve kaynaklarının yağmalanmasına son verilmelidir. Yurttaşların temel hakkı olması gereken elektrik kullanımı patronlar için bir kazanç kapısı olmaktan çıkarılmalıdır. Elektrik üretim ve dağıtım işletmeleri devletleştirilsin. Aydınlatma, ısınma ve su haktır, satılamaz" şeklinde konuştu.