Elektrik zammı eylemi: 'Elektrik üretim ve dağıtımı devletleştirilmelidir!'

Yılbaşı gecesin­den itibaren geçerli olmak üzere elekt­rikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı. Son zamla bir­likte konutlarda kullanılan kilovatsaat (kWh) elektriğin bedeli, Ocak 2018'den bu yana yüzde 370 oranında artmış oldu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) de İstanbul, Ankara ve İzmir İl Örgütleri, yılbaşı arifesinde son anda açıklanan elektrik zamlarına karşı eylem yaptı.

Ataşehir'deki EnerjiSA binası önünde açıklama yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "TKP bir gün bile sabretmeyecek bu halk düşmanlarına. Anında devletleştireceğiz ve tek kuruş ödemeyeceğiz" dedi.

📢Elektrik üretim ve dağıtımı devletleştirilmelidir!

Soyguna dur demek için İstanbul Ataşehir'deyiz!@istanbul_tkp pic.twitter.com/0zRkO8rxSb — TKP (@tkpninsesi) January 4, 2022

TKP Ankara İl Örgütü'yse Sıhhiye EnerjiSA önünde eylem düzenleyerek, "Ekmeğimize, suyumuza, tüm yaşamsal ihtiyaçlarımıza göz dikenlerden hesap soracağız! Fatura soygununa karşı ayaktayız!" açıklaması yaptı.

"Fatura soygununa dur demek ve kaynaklarımızın yağmalanmasına izin vermeyeceğimizi ilan etmek için Bornova’da Bereket Enerji önündeydik!" diyen TKP İzmir İl Örgütü de "Asıl biz sizin fişinizi çekeceğiz!" dedi.