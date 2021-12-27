Antalya Güzeloba'da ulaşım koşullarının iyileşmesi için Semt Evi'nden kampanya

Rauf Denktaş Caddesi’ndeki ulaşım sorununu gündemine alan Güzeloba Semt Evi geçtiğimiz ay caddeden geçen otobüs sefer sayılarının artırılması; Kundu ve Tekelioğlu Caddesi gibi iş havzalarına ve havalimanına cadde üzerinden nitelikli ulaşımın sağlanması talebiyle bir imza kampanyası başlatmıştı. “Rauf Denktaş Caddesi'ndeki ulaşım koşulları iyileştirilmelidir!” başlıklı bir bildiri ile duyurulan kampanyaya yüzlerce mahalleli imzalarıyla destek verdi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Rauf Denktaş Caddesi üzerindeki toplu ulaşımın yetersizliği yurttaşların tepkisini çekiyor. Güzeloba Mahallesinde bulunan cadde üzerinde otobüs bekleme süreleri hafta içi 45 dakika ile bir saat arasında değişiklik gösterirken; bu süre pazar günleri bir buçuk saatte kadar çıkabiliyor. Otobüs bekleme sürelerinin fazlalığına ek olarak, cadde üzerinden geçen otobüslerle yalnızca çok kısıtlı bir bölgeye ulaşım sağlanabiliyor. Bu durum cadde üzerinde oturan mahallelinin, toplu ulaşımı kullanabilmek amacıyla ulaşımın daha kolay olduğu bölgelere yürümek zorunda kalmasına sebep oluyor.

Geçtiğimiz Cuma günü Güzeloba Semt Pazarında kurulan imza masası ise bölgede oturan mahallelilerden büyük ilgi gördü. İmza veren mahallelilerden bazıları Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan evlerinden ulaşım koşullarının yetersizliği sebebiyle taşınmak zorunda kaldıklarını, bölgede yaşayan öğrenciler ise sabahları cadde üzerinden geçen otobüslerin büyük kısmının tam dolu olması sebebiyle okullarına ulaşmakta güçlük yaşadıklarını belirtti. Kampanyada toplanan imzalar Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilecek.