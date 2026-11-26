Gürcistan’da oynanan Beşiktaş-Hapoel Be'er Sheva maçında Beşiktaş taraftarları Filistin bayrağı açınca polis saldırısına uğradı. Çok sayıda taraftarın gözaltına alındığı, yaralıların olduğu belirtiliyor.

UEFA İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Sheva’nın talebiyle Avrupa Ligi karşılaşmasını Gürcistan’ın Batum kentine almıştı.

Filistin bayrakları ve “İşgale isyan, Filistin’e özgürlük” yazılı pankartlar açan Beşiktaşlı taraftarlara Gürcistan polisi coplu, biber gazlı saldırıda bulundu.

Çok sayıda taraftarın gözaltına alındığı, polis müdahalesi sırasında yaralanan taraftarlardan hastaneye kaldırılanlar olduğu belirtiliyor.

Maç yeniden başladı

Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından futbolcular yeniden sahaya geldi ve karşılaşmaya kaldığı yerden devam edildi. Maçta 0-0'lık eşitlik var.

Çarşı'dan BJK ve TFF'ye harekete geçme çağrısı

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Beşiktaş taraftarı sahipsiz değildir" denilerek "Stadyum içerisinde ve özellikle stadyum dışında taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen zulmün derhal son bulması, gözaltına alınan taraftarlarımızın serbest bırakılması ve sorumlular hakkında gerekli girişimlerin acilen başlatılması gerekmektedir" ifadesine yer verildi. Açıklamada BJK ve TFF'ye vakit kaybetmeden somut adım atma çağrısı yapıldı.

Çarşı grubunun açıklaması şöyle:

"TÜM KAMUOYUNA!

Soykırımcı İsrail temsilcisiyle oynayacağımız müsabakayı türlü oyunlar ve girişimlerle ülkemizden binlerce kilometre uzağa taşıtan zihniyet, bugün Batum’da hem stadyum içerisinde hem de stadyum dışında binlerce Beşiktaşlı taraftarımıza uygulanan insanlık dışı muamelenin ve yaşanan zulmün doğrudan sorumlusudur.

Gürcü polisi tarafından taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen orantısız müdahaleler, yüzlerce taraftarımızın gözaltına alınması ve stadyum dışında devam eden kabul edilemez uygulamalar, artık sessiz kalınamayacak bir noktaya ulaşmıştır.

Rakibi ve belirli zihniyetleri koruyup kollayan bu organizasyonun ortaya çıkardığı tablonun sorumluları bellidir. Başta Beşiktaş Jimnastik Kulübü yetkilileri olmak üzere, bu haksızlığa karşı gerekli tepkiyi göstermeyen, taraftarlarımızın haklarını savunmayan ve ülkemizin menfaatlerini korumakta yetersiz kalan Türkiye Futbol Federasyonu da yaşananların hesabını vermelidir.

Beşiktaş taraftarı sahipsiz değildir!

Stadyum içerisinde ve özellikle stadyum dışında taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen zulmün derhal son bulması, gözaltına alınan taraftarlarımızın serbest bırakılması ve sorumlular hakkında gerekli girişimlerin acilen başlatılması gerekmektedir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu vakit kaybetmeksizin harekete geçmeye, taraftarlarımızın yanında durmaya ve bu insanlık dışı muamele karşısında somut adımlar atmaya çağırıyoruz.

Taraftarına sahip çıkamayan hiçbir kurum, görev ve sorumluluğunu yerine getirmiş sayılamaz!"

Kulüplerden tepki

Yaşananlara futbol kulüplerinden tepkiler geliyor.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz. UEFA’nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz. Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz. Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur. Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Beşiktaş’ın yanındayız" denilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizi Avrupa’da temsil eden Beşiktaş’ın Gürcistan’da oynadığı karşılaşma öncesinde ve esnasında vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz. Mazlumun yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak gören her Türk vatandaşı gibi Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanımı kabul edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk sporuna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü haksızlığın karşısında olduğumuzu vurguluyor, Beşiktaş camiasına ve saldırıya maruz kalan tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Beşiktaş’ın kendi sahasında oynaması gereken bir karşılaşmayı tarafsız sahada oynamak zorunda bırakılmasına ilişkin kararın, yaşanan bu üzücü olaylar ışığında UEFA tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş’ın ve bundan sonraki süreçte İsrail takımlarıyla karşılaşacak tüm kulüplerimizin haklarının savunulması noktasında yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Devam eden karşılaşmada Beşiktaş'a başarılar diliyoruz."

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Türk takımlarının uluslararası müsabakalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. UEFA, kulüplerimize yönelik eşitlik ilkesinden uzak, çifte standart içeren uygulamalarından artık vazgeçmelidir! Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini de şiddetle kınıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Erzurumspor'dan yapılan paylaşımda “'Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun.' Teşekkürler Beşiktaş!" denildi:

“Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun" 🇹🇷🇵🇸 Teşekkürler Beşiktaş! https://t.co/yOdrr8p9ME — Erzurumspor FK (@Erzurumspor) November 26, 2026

TFF'den kınama açıklaması

TFF'den yapılan açıklamada "UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş’ın Gürcistan’da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşma öncesinde ve sırasında, Beşiktaşlı taraftarlarımıza yönelik stadyum içerisinde ve dışında gerçekleştirilen kabul edilemez tutum, davranış ve müdahaleleri en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sporun evrensel değerlerini, insan onurunu, karşılıklı saygıyı ve fair play ilkelerini hiçe sayan; ayrımcılık, dışlama ve güvenlik zaafiyeti içeren hiçbir uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Taraftarlarımızın güvenliğini tehlikeye atan, temel hak ve özgürlüklerini hedef alan bu tür davranışlar karşısında sessiz kalınması da söz konusu olamaz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, yaşanan olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların gecikmeksizin uygulanması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı açıkça ilan ediyoruz. Bu olayların üzerinin örtülmesine, sorumluların hesap vermekten kaçınmasına veya benzer ihlallerin tekrarlanmasına müsamaha gösterilmemelidir.

Başta ciddi güvenlik zaafiyetleri olmak üzere bir dizi olumsuzlukla karşı karşıya bırakılan Beşiktaş Kulübümüzün ve taraftarlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu vurguluyor; müdahaleye ve olumsuz muameleye maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hiç kimse unutmasın ki Türk futbolunun temsilcilerine ve taraftarlarına yönelik saygısızlık, ayrımcılık ve güvenlik ihlalleri karşısında sessiz kalmayacağız. Başta UEFA nezdinde olmak üzere gerekli tüm girişimlerin yapılması ve sorumluların hesap vermesi için ulusal ve uluslararası platformlarda kararlılıkla hareket edeceğiz."

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