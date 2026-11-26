Bugün Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Be'er Sheva maçının neden yurtdışında yapıldığı ortaya çıktı.

Bugün Beşiktaşlı taraftarlar İsrail takımı ile karşılaşma öncesinde ve sırasında stadyumda ve stadyum dışında Filistin’e destek verirken Gürcistan polisinin saldırısına uğradı. Çok sayıda taraftar yaralandı.

Maçın neden İstanbul’da değil de Batum’da oynandığına dair ise UEFA’nın 30 Ekim tarihli duyurusu talebin Türk yetkililerden geldiğini ortaya koyuyor.

UEFA’nın resmi internet sitesinde 30 Ekim tarihinde “Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçının mekan değişikliği” başlıklı bir duyuru yayımlandı.

Duyuruda aynen şöyle deniliyor:

UEFA, Türk yetkililer tarafından güvenlik gerekçeleriyle Beşiktaş J.K. (TUR) ile Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) arasındaki UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 5. Hafta karşılaşmasının İstanbul'da oynanamayacağı konusunda bilgilendirilmiştir.

İlgili paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından maç, 26 Kasım Perşembe günü seyircili olarak Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Stadyumu'nda oynanacaktır.”

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